Vitória: ruas terão melhoria no pavimento, mas avenidas vão esperar

Trecho da avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Luis Carlos Schaeffer

Quase um ano após anúncio de melhorias, quem transita por ruas de Vitória e sofre com buracos e desníveis no asfalto da cidade vai perceber mudanças no pavimento. As intervenções vão começar por regiões como Centro, Santo Antônio, Maruípe e São Pedro. Porém, as avenidas de maior fluxo da Capital, mesmo estando nessas regiões, ainda não serão contempladas. É que a melhoria no asfaltamento será feito em diferentes fases, usando partes do investimento de R$ 78 milhões, anunciado em março do ano passado. A informação é do Secretário da Central de Serviços da Capital, Leonardo Gonçalves.

Your browser does not support the audio element. Ruas de Vitória terão melhoria no asfalto, mas grandes avenidas vão esperar

A licitação para a primeira etapa das obras, que terá um investimento de R$ 5,9 milhões, foi publicada em novembro de 2018 e, de acordo com o secretário, a ordem de serviço deve ser dada no início de fevereiro.

“Caso haja algum recurso, que é previsto em lei, nós temos que responder e isso pode postergar um pouco mais esse prazo. Mas, caso não tenhamos nenhum tipo de questionamento, nos próximos 30 dias nós devemos ter a ordem de serviço.”, disse Gonçalves.

Grande fluxo

Inicialmente, serão contempladas apenas ruas. Receberão as intervenções vias do Centro, da Grande Santo Antônio, da Grande Maruípe e da Grande São Pedro. O secretário explica que o recurso liberado da primeira etapa não seria suficiente para a intervenção em avenidas de maior movimentação de veículos, mas, que para estes trechos maiores, os processos de licitação serão abertos em sequência.

“Nós trabalhamos com a condição de fazer (as intervenções nas) ruas, até pelo valor não dar a possibilidade de fazer uma avenida de grande extensão. Nas próximas etapas, nós já vamos começar a licitar as avenidas, dando prioridade a questão técnica, onde temos o maior fluxo de veículos e a maior necessidade de acordo com a qualidade dessas avenidas”, destacou.

Prejuízos

Fabrício Abreu, administrador, já enfrentou prejuízos com pneu furado Crédito: Luis Carlos Schaeffer

A mudança pode trazer benefícios a quem trafega com frequência pela cidade e convive com dificuldades. O administrador Fabrício Abreu, 27, diz que já teve trocar o pneu por conta de obras realizadas em vias, além dos buracos em épocas de chuva.

“Tive que trocar pneu por causa de obras que deixavam buracos, restos de materiais. Na chuva é muito pior porque você não consegue ver os buracos”, afirmou.

O empresário Flávio Malini, 50, proprietário de uma loja de pneus e acessórios afirma que a demanda aumenta nos períodos de chuva.

“Isso é uma constância. Toda vez que chove com uma certa frequência, por quatro ou cinco dias seguidamente, a procura aumenta de 25% a 30%. Rodas empenadas, pneus estourados. Os clientes chegam bem aborrecidos”, disse.

Pavimento

Flávio Malini, 50, proprietário de uma loja de pneus e acessórios Crédito: Luis Carlos Schaeffer

O secretário explica a diferença do serviço previsto neste projeto para as operações tapa-buraco, realizadas com frequência principalmente após períodos de chuva e muito questionadas pelos motoristas. Segundo ele, todo o asfalto será removido para a aplicação de novas camadas na pista, e outros danos causados na malha viária também poderão ser corrigidos.

“O que está previsto nesses projetos de recapeamento e nesse processo que estamos contratando é um trabalho de fresagem, que é a retirada da camada do asfalto trabalhando essa sub-base e a base do local. Ou seja, você não faz um complemento da capa asfáltica onde há o buraco. Você retira toda ela de forma uniforme. Foram feitas sondagens, escaneamentos, estudo de base, estudo de rede de drenagem de cada via que será feito esse trabalho, para que possa ser feito não só a fresagem, como também a manutenção em alguns pontos que estejam apresentando a necessidade de fazer intervenções mais a fundo, em camadas abaixo de 8, 10, 15cm”, completou.