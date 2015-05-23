KATILAINE CHAGASA GAZETAA decisão de mandar guinchar ou não um carro estacionado em local irregular, em Vitória, agora está a cargo do chefe de equipe de agentes de trânsito, que deve estar presente no momento da avaliação. Na prática, a medida vai inibir o guinchamento de carros parados em vagas de estacionamento rotativo, mesmo sem o pagamento pelo uso do espaço.O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, reconhece que a medida é para inibir o guinchamento indiscriminado em vagas de rotativo.“O principal motivo foi uma fala do sindicato (dos agentes da Guarda) dizendo que eles iriam incentivar os agentes a notificar e a remover como forma de pressionar a administração a atender os pleitos dos agentes”, acusa o secretário. “Não podemos admitir que um servidor público agrida a sociedade”, acrescenta Calheira.

Your browser does not support the audio element. Vitória restringe guincho de carros em vagas de rotativo

A medida só poderá ser aplicada quando houver insegurança ou quando atrapalhar a fluidez da via. O chefe da equipe é quem vai avaliar isso, segundo Fronzio Calheira. As regras para aplicação de multas continuam as mesmas.

As novas regras foram publicadas no Diário Oficial de Vitória de ontem, quando passou a valer. Antes, para aplicar a medida administrativa de remoção bastava consultar o chefe de equipe, mesmo que ele não estivesse presente.

Blocos

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória mandou recolher 10 dos 20 blocos usados pelos agentes para aplicar o guinchamento. Os blocos ficarão somente com os chefes de equipe, que comandam cerca de 15 agentes cada.

Agente é afastado por guinchar 1.650 automóveis

A Prefeitura de Vitória abriu sindicância para apurar a conduta de um agente da Guarda Municipal por causa do número excessivo de remoções de carros aplicado por ele. De 2011 a março de 2015, ele aplicou 1.650 guinchamentos. O segundo agente com mais remoções fez 688 guinchamentos; o terceiro, 580; o quarto, 414.

Ele foi denunciado na coluna Victor Hugo, da edição da última quinta-feira, por mandar remover carro de uma mulher estacionado em vaga de rotativo, mesmo com o valor pelo espaço pago.

"Fizemos levantamento do histórico dele que nos fez supor que o agente estava sob orientação do sindicato. A soma de remoções dos três agentes seguintes a ele não dá o que ele removeu”, diz Fronzio Calheira, secretário de Segurança Urbana de Vitória. Ele foi afastado da fiscalização nas ruas e está em um cargo administrativo.

A sindicância tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para ser concluída. Após isso, um Procedimento Administrativo Disciplinar pode ser aberto e levar a penalidades como a exoneração do cargo.

Outro Lado

O Sindicato das Guardas e Agentes Municipais de Trânsito do Estado (Sigmates) negou que tenha incentivado seus membros a realizarem mais guinchamentos e criticou as mudanças nas regras de remoção de carros estacionados em local irregular.