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Vitória restringe guincho de carros em vagas de rotativo

Veículo só será guinchado se houver risco de acidente ou se afetar trânsito da via, conforme determinação da Segurança Urbana da Capital

Publicado em 23 de Maio de 2015 às 12:06

Publicado em 

23 mai 2015 às 12:06
KATILAINE CHAGASA GAZETAA decisão de mandar guinchar ou não um carro estacionado em local irregular, em Vitória, agora está a cargo do chefe de equipe de agentes de trânsito, que deve estar presente no momento da avaliação. Na prática, a medida vai inibir o guinchamento de carros parados em vagas de estacionamento rotativo, mesmo sem o pagamento pelo uso do espaço.O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, reconhece que a medida é para inibir o guinchamento indiscriminado em vagas de rotativo.“O principal motivo foi uma fala do sindicato (dos agentes da Guarda) dizendo que eles iriam incentivar os agentes a notificar e a remover como forma de pressionar a administração a atender os pleitos dos agentes”, acusa o secretário. “Não podemos admitir que um servidor público agrida a sociedade”, acrescenta Calheira.
Vitória restringe guincho de carros em vagas de rotativo
A medida só poderá ser aplicada quando houver insegurança ou quando atrapalhar a fluidez da via. O chefe da equipe é quem vai avaliar isso, segundo Fronzio Calheira. As regras para aplicação de multas continuam as mesmas.
As novas regras foram publicadas no Diário Oficial de Vitória de ontem, quando passou a valer. Antes, para aplicar a medida administrativa de remoção bastava consultar o chefe de equipe, mesmo que ele não estivesse presente.
Blocos
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória mandou recolher 10 dos 20 blocos usados pelos agentes para aplicar o guinchamento. Os blocos ficarão somente com os chefes de equipe, que comandam cerca de 15 agentes cada.
Agente é afastado por guinchar 1.650 automóveis
A Prefeitura de Vitória abriu sindicância para apurar a conduta de um agente da Guarda Municipal por causa do número excessivo de remoções de carros aplicado por ele. De 2011 a março de 2015, ele aplicou 1.650 guinchamentos. O segundo agente com mais remoções fez 688 guinchamentos; o terceiro, 580; o quarto, 414.
Ele foi denunciado na coluna Victor Hugo, da edição da última quinta-feira, por mandar remover carro de uma mulher estacionado em vaga de rotativo, mesmo com o valor pelo espaço pago.
"Fizemos levantamento do histórico dele que nos fez supor que o agente estava sob orientação do sindicato. A soma de remoções dos três agentes seguintes a ele não dá o que ele removeu”, diz Fronzio Calheira, secretário de Segurança Urbana de Vitória. Ele foi afastado da fiscalização nas ruas e está em um cargo administrativo.
A sindicância tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para ser concluída. Após isso, um Procedimento Administrativo Disciplinar pode ser aberto e levar a penalidades como a exoneração do cargo.
Outro Lado
O Sindicato das Guardas e Agentes Municipais de Trânsito do Estado (Sigmates) negou que tenha incentivado seus membros a realizarem mais guinchamentos e criticou as mudanças nas regras de remoção de carros estacionados em local irregular.
“Os agentes trabalham dentro dos princípios da administração. O secretário (Fronzio Calheira) quer que nós rasguemos o Código de Trânsito Brasileiro”, diz Eduardo Dias Amorim, presidente do Sigmates. Amorim afirma que o código determina a remoção do carro em locais irregulares, inclusive em vagas de estacionamento rotativo. O presidente acrescentou que os agentes reivindicam a atualização do Plano de Cargos e Salários, sem mudanças há três anos, segundo o sindicato. Mas nega que as demandas influenciem nas ações de fiscalização.

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