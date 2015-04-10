Vitória receberá R$ 45 milhões do Banco Mundial para investir em tecnologia

Vitória dá mais um passo importante para entrar na rota global das cidades inteligentes e humanas: a capital capixaba é um dos 20 municípios brasileiros que irão receber recursos do Banco Mundial para desenvolver tecnologias de gestão, desde estacionamentos públicos inteligentes até formas de poupar energia elétrica.

Vitória pode ser contemplada com até R$ 45 milhões, a partir de 2016, após a aprovação do Plano Diretor de Cidade Inteligente elaborado com a União Europeia e com o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia.O valor a ser recebido pelas cidades contempladas vai depender da infraestrutura que ela possui. Vitória avançou nesse sentido. Pontos de internet wi-fi foram instalados em bairros do município. Uma parceria público-privada (PPP) também está em andamento para instalar um sistema wi-fi para cobrir toda a cidade, além da instalação de antenas de identificação por radiofrequência.

Your browser does not support the audio element. Vitória receberá 45 milhões de reais do Banco Mundial para investir em tecnologia

Toda essa infraestrutura deve ficar pronta em dois anos. No dia 20 de maio, já deve haver uma definição sobre a PPP. Esse é o limite para a entrega dos estudos, a implementação dos sistemas, que são realizados por seis grandes empresas de tecnologia. A estimativa é que o investimento seja de até R$ 100 milhões, explica o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), André Gomyde."A infra já estava prevista. Assim que ela der início, as obras já começam a ser feitas. Os recursos do Banco Mundial serão destinados para o desenvolvimento dos softwares e instalação dos serviços que as cidades inteligentes precisam para ser efetivamente uma cidade digital e sustentável", afirma.Até julho desse ano deve ser concluído o Plano Diretor das Cidades Inteligentes e Humanas, a condição para receber o investimento do Banco Mundial.

Gomyde antecipa para a reportagem algumas ideias que estão em curso para serem instaladas em Vitória: "Aqui temos algumas discussões (sobre) como utilizar a energia solar para gerar energia através do processo de fotovoltagem. Hoje temos o (estacionamento) rotativo, que é feito por meio daquelas máquinas (os terminais de pagamento). Quando a infraestrutura estiver instalada, a gente vai poder fazer o estacionamento por identificação por radiofrequencia, o que facilita a vida do usuário. Ele estaciona na vaga, e o poste mais próximo que tiver a antena de radiofrequencia já faz a identificação do veículo e debita o valor do estacionamento direto na conta".