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CONTRA O RACISMO

Vitória recebe grupo que defende direito dos negros nos Estados Unidos

Eles trocaram experiências sobre o que tem sido feito no Brasil e nos Estados Unidos em prol da igualdade racial

Publicado em 21 de Agosto de 2015 às 22:58

Publicado em 

21 ago 2015 às 22:58
Militantes do Movimento Negro dos Estados Unidos estão em Vitória para acompanhar o que vem sendo feito no Espírito Santo contra o preconceito racial. O grupo de 20 americanos chegou no Espírito Santo no último domingo (16). Eles já visitaram comunidades quilombolas no interior do Estado e o Museu do Negro, no Parque Moscoso.
Nesta sexta-feira (21) os americanos participaram de uma roda de conversa com membros do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros (Neab), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Eles trocaram experiências sobre o que tem sido feito no Brasil e nos Estados Unidos em prol da igualdade racial.
Segundo a antropóloga e coordenadora do Neab, Cleide Rodrigues Amorim, os americanos reconhecem as cotas raciais nas universidades públicas do Brasil como instrumentos de políticas afirmativas. O mesmo sistema ocorre nos Estados Unidos.
“O discurso sobre as cotas faz parte de um reconhecimento, de uma necessidade histórica tanto aqui quanto lá. É a inserção de um grupo que historicamente foi desfavorecido no ensino, na saúde e no emprego", declarou à Rádio CBN Vitória. 
O encontro é fruto de uma parceria entre o Neab e o Instituto Elimu Professor Cleber Maciel. Os americanos ficam em Vitória até a próxima quarta-feira (26).

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