Vitória quer sistema de transporte integrado com o Transcol

O Estado e a Prefeitura de Vitória estudam a possibilidade de integrar o transporte público municipal ao sistema Transcol. A unificação se daria por meio do bilhete único, que possibilitaria que o usuário utilizasse o coletivo municipal e o Transcol pagando uma única tarifa. De acordo com o Executivo Municipal, a unificação vai aumentar a oferta de ônibus nos bairros e vai reduzir o tráfego de coletivos nos principais eixos viários.

De acordo com o subsecretário de Transportes de Vitória, José Eduardo de Souza, há mais de um ano o município dialoga com o Governo do Estado para integrar os sistemas atuais. “Com a mesma passagem paga na linha de Vitória, o usuário continua a viagem no Transcol sem pagar uma nova tarifa. Você proporciona uma maior acessibilidade ao usuário do transporte coletivo e reduz o número de veículos na via e aumenta a oferta de serviço”, disse.A possibilidade da unificação animou a funcionário pública Denise Matos de Carvalho. Ela conta que em São Paulo, com um único bilhete é possível andar em vários ônibus dentro do período de duas horas. “Isso já deveria existir em Vitória há muito tempo”, contou.Denise trabalha no bairro Resistência e mora em Jardim Camburi. No bairro dela até o trabalho só existe uma opção de ônibus. Se houvesse a integração, ela conta que poderia pegar qualquer coletivo e passasse na Reta da Penha e, de lá, pegaria outro ônibus, sem ter de pagar outra passagem, até Resistência.