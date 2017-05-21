Vitória quer multar Cesan em R$ 112 mil por novo despejo de esgoto

A Cesan poderá ser multada em até R$ 112 mil por causa de um novo despejo de esgoto na costa de Vitória. Essa informação é do secretário municipal de Meio Ambiente Luiz Emanuel Zouain. O secretário diz que pretende notificar a estatal de saneamento nesta segunda-feira (22). Neste domingo (21) uma manilha despejou um verdadeiro "rio de esgoto" no mar, na ponte que liga a Capital à Ilha do Frade. O mesmo problema ocorreu no início deste mês, no mesmo local.

Your browser does not support the audio element. Vitória quer multar Cesar em R$112 mil por novo despejo de esgoto

Veja o vídeo abaixo:

A prefeitura ficou sabendo do problema por causa de um vídeo feito por um banhista que frequentava a praia no local, apesar do mau tempo neste domingo.

Para Zouain, a bomba da Cesan teve um novo problema e o que deveria sair da manilha era apenas água da chuva, bombeada pelo outro equipamento, o da prefeitura. “A gente tem que repetir o que a gente vinha dito antes. A Cesan é a única responsável pelo mau funcionamento ou abrupto parar da bomba”, afirmou.

A primeira multa foi de R$ 56 mil. Segundo o secretário a multa pode dobrar e chegar a R$ 112 mil devido a reincidência do crime ambiental. Mas a situação é analisada, visto o prazo para recurso da última multa ter sido curta.

A Praia de Santa Helena mais uma vez foi interditada, de acordo com Zouain, e só deve ser liberada após novas análises da água pelo laboratório responsável, nos pontos 11 e 12. “A Praia já havia sido liberada. Vamos fazer uma nova medição da qualidade dessa água e quinta-feira a gente traz o resultado”, informou.

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