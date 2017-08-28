Depois de assumir a gestão das praias, a prefeitura de Vitória pediu à União, na última sexta-feira (25), a transferência da gestão de 15 imóveis da cidade que pertencem ao governo federal. A ideia é destinar os locais para usos diversos, como centros de gastronomia ou moradia popular. Não está previsto que a prefeitura utilize os prédios para órgãos da administração municipal.

Your browser does not support the audio element. Vitória quer gerir imóveis federais; destinação não está definida

Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), os imóveis seriam apenas cedidos para a prefeitura, mas não passariam a pertencer ao município. Para o prefeito, a transferência da gestão poderia agilizar processos e tornar a administração mais voltada para os moradores da Capital.

O prefeito avalia que, depois de a União ter cedido a gestão das praias de Vitória ao próprio município, é interessante que a prefeitura também passe a gerir os prédios federais. “Nós queremos aproveitar esse momento para resolver uma série de problemas com imóveis que podem ser melhor utilizados se a prefeitura tiver condição de fazer essa gestão porque fica mais próximo da população”, avaliou.

Ainda de acordo com o prefeito, não há previsão para que os imóveis sejam utilizados para sediar órgãos públicos municipais. “Não é o caminho da prefeitura utilizar esses espaços para prédios públicos. É mais para a destinação de uso comunitário”, disse.

Entre os imóveis solicitados, estão os galpões do Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha; o antigo campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia; o Cais do Hidroavião, em Santo Antônio; e a antiga sede do IAPI, no Centro, que foi ocupada recentemente por pessoas que reinvindicavam moradia.

Os usos já pensados pela prefeitura são diversos. Os galpões do IBC, por exemplo, poderiam virar um centro gastronômico, de acordo com o prefeito. Também há possibilidade de que os imóveis sejam direcionados para programas de habitação de popular.