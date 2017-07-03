Vitória promete facilitar alvarás para empresas

Empresários que quiserem abrir novos negócios em Vitória ou tentarem renovar alvarás terão mais facilidade na Capital. A prefeitura anunciou, nesta segunda-feira (3), a simplificação dos processos de licenciamento. O tempo de emissão das licenças ambiental e sanitária passará para 10 dias. Além disso, os alvarás vão ter a validade ampliada para cinco anos.

Todo o procedimento será feito pela internet, no site da prefeitura de Vitória. No entanto, o sistema ainda está em fase de testes e disponível apenas para contadores. A estimativa é que, em até 30 dias, qualquer cidadão vai poder solicitar os alvarás e licenças pelo site da prefeitura. Com esse sistema, não será preciso ir até os órgãos da prefeitura para solicitar as liberações, segundo o prefeito Luciano Rezende.

“A entrada de qualquer pedido é online e a prefeitura junta tudo isso nos procedimentos dela. Não precisa mais que o cidadão faça isso. Antigamente, a pessoa protocolava, fisicamente, em cada secretaria e saía cuidando de três ou quatro números de processos. Agora, com esse procedimento online, ela vai entrar em um sistema só e nós vamos cuidar do caminho desse processo”, disse.

Com o decreto que foi publicado nesta segunda, no Diário Oficial de Vitória, 117 atividades econômicas de baixo risco sanitário vão poder obter Alvará Sanitário por meio de autodeclaração de informações, sendo submetidas ao monitoramento de rotina da Vigilância Sanitária.

Os empreendedores de atividades de baixo potencial poluidor também vão ter alvarás facilitados a partir de uma autodeclaração, que vai funcionar como um termo de compromisso de adequação. A empresa será vistoriada posteriormente.

Já o alvará de localização e funcionamento condicionado vai substituir o provisório, que tinha duração entre seis meses e um ano. Com o decreto assinado pelo prefeito, os estabelecimentos com pendências de documentos ou de acessibilidade vão ter o alvará com cinco anos de duração.