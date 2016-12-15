Vitória poderá ter supermercados maiores dentro dos bairros com novo PDU

O novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória vai permitir o aumento do tamanho de supermercados na Capital considerados de médio porte dentro da maioria dos bairros, localizados nas principais ruas. Os estabelecimentos têm atualmente limite máximo de 3 mil m². Com a sugestão dos moradores, os supermercados poderão ter até 5 mil m².

As sugestões foram de moradores do bairro Jardim Camburi, em Vitória, na última reunião do PDU nesta quarta-feira (15). Foram definidos para o bairro ainda os limites em edificações em três áreas: prédios às margens da Rodovia Norte Sul poderão ter no máximo 10 pavimentos, assim como na região chamada de Santa Terezinha. Dentro do bairro, o limite será de 6 andares.

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Sobre o aumento do tamanho de estabelecimentos, segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, lojas, academias e até creches terão o limite aumentado. “Por exemplo creches nos ‘miolos’ dos bairros que ficavam limitadas a 300 m², a proposta é que cheguem a 600 m², tendo melhores condições e atendimento próximo à casa do cidadão, sempre na lógica de prestigiar o deslocamento a pé das pessoas, dando melhores serviços no próprio bairro”, explicou.

Estacionamento

O novo PDU também prevê a isenção para estabelecimentos com tamanho máximo de 320m² de oferecerem vagas aos clientes. Nesse porte, com a antiga legislação os proprietários precisariam oferecer seis vagas de estacionamento, algo que não será mais obrigatório. A ideia, segundo Lenise, é fomentar a caminhada até estabelecimentos próximos de casa, como academias e lanchonetes.