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Vitória poderá ter patinete elétrico compartilhado

Segundo o prefeito Luciano Rezende, a ideia é que em 2019 sejam disponibilizados patinetes elétricos, semelhantes aos que existem na cidade de San Diego, na Califórnia (EUA), e que funcionarão em sistema de compartilhamento

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 19:44

Publicado em 

06 nov 2018 às 19:44
Prefeito Luciano Rezende com patinete elétrico em San Diego, na Califórnia Crédito: Prefeitura de Vitória
Em viagem aos Estados Unidos, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, acenou com a possibilidade de implantar um novo sistema de transporte na Capital. A ideia é que em 2019 sejam disponibilizados patinetes elétricos, semelhantes aos que existem na cidade de San Diego, na Califórnia, e que funcionarão em sistema de compartilhamento, assim como as bicicletas do Bike Vitória.
Na cidade americana, os patinetes elétricos podem ser deixados em qualquer local, sem a necessidade de haver uma estação para os veículos serem estacionados. A ideia, segundo o prefeito Luciano Rezende, é que o sistema funcione da mesma maneira em Vitória. Para encontrar um patinete, o usuário teria que localizá-lo por meio de um aplicativo que vai indicar o lugar mais próximo. Com o próprio aplicativo, o cidadão pode fazer o desbloqueio do veículo e utilizá-lo podendo deixá-lo novamente em qualquer local da cidade.
Vitória poderá ter patinete elétrico compartilhado
De acordo com o prefeito, a empresa que ficar responsável por operar o sistema fará a recarga elétrica dos patinetes para que eles possam ser utilizados. Luciano Rezende afirma que, além de oferecer uma opção, a ideia é priorizar outros meios de transporte que não sejam os carros.
Modelo de patinete elétrico utilizado em San Diego, Califórnia (EUA) Crédito: Luciano Rezende, via Instagram
“A maior parte dos moradores de Vitória faz trajetos pequenos na cidade. Então, imagina uma pessoa que deixa de usar o carro porque está usando o patinete elétrico em determinado percurso. O município vai ganhar muito com isso. Nós estamos cuidando da mobilidade em Vitória dando prioridade a todas as formas de transporte que não sejam os automóveis”, disse.
> Frota de carros da PMV será substituída por carros elétricos
Para a estudante Michelle Monteiro, o patinete poderia colaborar para a mobilidade urbana dentro da Capital. “Do ponto de vista do transporte, é uma boa alternativa porque desafoga os ônibus e também pode ser mais rápido, dependendo da localidade”, comentou.
Ainda não há definição sobre como funcionará o sistema de patinetes elétricos compartilhados e sobre quanto custará o serviço. Um edital ainda será lançado para contratar a empresa que será responsável por implantar o meio de transporte na cidade. No entanto, ainda não há data para que a concorrência seja lançada.

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