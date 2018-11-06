Prefeito Luciano Rezende com patinete elétrico em San Diego, na Califórnia Crédito: Prefeitura de Vitória

Em viagem aos Estados Unidos, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, acenou com a possibilidade de implantar um novo sistema de transporte na Capital. A ideia é que em 2019 sejam disponibilizados patinetes elétricos, semelhantes aos que existem na cidade de San Diego, na Califórnia, e que funcionarão em sistema de compartilhamento, assim como as bicicletas do Bike Vitória.

Na cidade americana, os patinetes elétricos podem ser deixados em qualquer local, sem a necessidade de haver uma estação para os veículos serem estacionados. A ideia, segundo o prefeito Luciano Rezende, é que o sistema funcione da mesma maneira em Vitória. Para encontrar um patinete, o usuário teria que localizá-lo por meio de um aplicativo que vai indicar o lugar mais próximo. Com o próprio aplicativo, o cidadão pode fazer o desbloqueio do veículo e utilizá-lo podendo deixá-lo novamente em qualquer local da cidade.

Your browser does not support the audio element. Vitória poderá ter patinete elétrico compartilhado

De acordo com o prefeito, a empresa que ficar responsável por operar o sistema fará a recarga elétrica dos patinetes para que eles possam ser utilizados. Luciano Rezende afirma que, além de oferecer uma opção, a ideia é priorizar outros meios de transporte que não sejam os carros.

Modelo de patinete elétrico utilizado em San Diego, Califórnia (EUA) Crédito: Luciano Rezende, via Instagram

“A maior parte dos moradores de Vitória faz trajetos pequenos na cidade. Então, imagina uma pessoa que deixa de usar o carro porque está usando o patinete elétrico em determinado percurso. O município vai ganhar muito com isso. Nós estamos cuidando da mobilidade em Vitória dando prioridade a todas as formas de transporte que não sejam os automóveis”, disse.

Para a estudante Michelle Monteiro, o patinete poderia colaborar para a mobilidade urbana dentro da Capital. “Do ponto de vista do transporte, é uma boa alternativa porque desafoga os ônibus e também pode ser mais rápido, dependendo da localidade”, comentou.