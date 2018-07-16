Vitória poderá ter estacionamento rotativo em mais 4 bairros

Prefeitura de Vitória estuda implantar o rotativo em mais 4 bairros Crédito: Eduardo Dias

A Prefeitura de Vitória poderá implantar o estacionamento rotativo em mais quatro bairros da Capital. As vagas em análise estão em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e no Bairro República. De acordo com o subsecretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Anderson Barbosa, para concretizar os novos parquímetros, é necessário que sejam feitos estudos de viabilidade técnica e financeira do sistema.

Enquanto essas vagas passam por análise, a Praia do Suá é o mais novo bairro a receber o sistema de rotativo. O serviço em cinco ruas do bairro começou a funcionar nesta segunda-feira (16), com 337 vagas. A segunda fase da implantação do rotativo na Praia do Suá será implantada no mês de agosto. Serão mais 263 vagas - totalizando 600 pontos de estacionamento.

Com a Praia do Suá, Vitória terá o total de 5.707 vagas de estacionamento rotativo, em oito bairros. O subsecretário Anderson Barbosa afirmou que a planejamento da prefeitura é alcançar a marca de seis mil vagas até o final do ano.

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Moradores

Reuniões serão realizadas com moradores de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e o bairro República, antes que a prefeitura decida qual o novo local de implantação do rotativo.

“O município trabalha com o intuito de atender o desejo da comunidade. O município tem levado o rotativo para áreas que os moradores e comerciantes tem requerido a presença do rotativo. Essa é a ideia que o município tem ao implementar as vagas”, disse o subsecretário.

FLANELINHAS AINDA PREOCUPAM

O comerciante Mário Sérgio Esteves, que trabalha na Praia do Suá há 12 anos, elogiou o uso do rotativo na região e acredita que o número de clientes vai aumentar, por causa da maior disponibilidade de vagas. A maior preocupação dele é com a continuidade da atuação dos flanelinhas.

“O cliente agora pode vir, estacionar e pagar por isso. Se acontecer alguma avaria (no veículo) ele tem com quem reclamar. Antes não, eles eram abordados por 6,8,10 flanelinhas que eram donos da rua. Isso vai acabar, assim eu espero", disse o comerciante.