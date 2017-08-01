Vitória pode ter marina com bares e restaurantes na Praia de Camburi

Vitória poder ter uma marina própria na Praia de Camburi, na região do Píer de Iemanjá. A ideia é atrair não só quem tem embarcações, mas o público em geral, com instalação de restaurantes e bares, por exemplo. Ainda não há prazos definidos, mas o edital para a apresentação de um projeto já foi publicado.

O empreendimento não contará com recursos da prefeitura. Já uma empresa interessada em participar do edital de concessão que apresentou um projeto inicial, mas outras poderão participar até o final deste mês. A Marina de Vitória deverá ter aproximadamente 100 vagas molhadas para embarcações de até 3 metros, hangares para 160 embarcações de até 60 pés, além da área social e turística, áreas técnicas e de serviços. 20 lojas e restaurantes deverão estar presentes no local.

Segundo o Secretário de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling, a área ficará em um espaço entre o lado direito do Píer de Iemanjá e a Ponte de Camburi. No píer será implementada uma área de embarque e desembarque turístico. Krohling explica que haverá uma grande área de convivência no local, como uma praça, e não será necessário ter uma embarcação para entrar no local.

“As pessoas vão poder circular no local, onde haverá restaurantes, bares, lojas de equipamentos náuticos e uma área restrita para quem tem embarcação. (Para quem tem barcos) a diferença de um iate clube é que a pessoa não precisa ser sócia. Apenas paga uma manutenção e exerce atividades náuticas”, explica.

As empresas podem se cadastrar até o dia 30 deste mês no edital de projeto no site da prefeitura. Depois da habilitação, elas terão 150 dias para apresentar um estudo básico, tanto de impacto, quanto da estrutura em si. Uma banca avaliadora escolherá o melhor. Não há prazo para início das obras ainda.

O projeto de uma marina em Vitória não é novo e, segundo a prefeitura, foi necessário muitos estudos antes de fazer o edital, além de liberações da Capitania dos Portos e das Secretaria de Patrimônio da União (SPU) que foram alcançadas para o projeto. A área deve abranger um total de 20 mil m², contando com a área do Píer de Iemanjá.

SAIBA MAIS

Vagas

A Marina de Vitória deverá ter 100 vagas molhadas para embarcações de até 3 metros, hangares para 160 embarcações de até 60 pés.

Espaço

Além das vagas para embarcações, haverá área social e turística, áreas técnicas e de serviços.

No píer

No píer será implementada uma área de embarque e desembarque turístico. Esse espaço será para empresas de turismo que queiram explorar passeios na Capital.

Edital

O edital atual é apenas de projeto. As empresas podem se inscrever até o final deste mês. Depois elas terão 150 dias para apresentar um projeto básico. Só então a prefeitura vai lançar um edital de concessão.

Prazos