Vitória pode implementar bilhete único nos ônibus ainda este ano

Com o objetivo de equacionar o problema do trânsito em Vitória, a prefeitura planeja otimizar o fluxo de ônibus na cidade. A ideia é criar uma tarifa única para o sistema municipal de transporte público e o sistema metropolitano do Transcol, além de integrar as linhas onde há uma sobreposição de itinerário. A proposta pode ser implementada até o final deste ano.

Discussões já estão sendo realizadas entre a prefeitura e as empresas de transporte público que operam na cidade. Estudos técnicos devem ser iniciados nas próximas semanas estudos técnicos que viabilizem o projeto, segundo o prefeito Luciano Rezende (PPS).

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"Isso está sendo discutido com o sistema municipal de ônibus para que a gente possa pensar em uma otimização dos serviços em Vitória, enquanto a corporação dele ao Transcol não acontece. Temos de levar à população algumas ideias de melhoria, inclusive com ônibus menores fazendo trajetos intra-bairro, alimentando ônibus maiores, fazendo o trajeto na cidade", disse à Rádio CBN Vitória.

Com a otimização da frota de ônibus, o prefeito acredita que o cidadão vai diminuir o uso de transporte individual e passar a utilizar o transporte público, reduzindo o número de veículos nas vias.

"Não há saída para a melhoria da mobilidade urbana focando em automóvel. A gente está fortalecendo a mobilidade urbana e invertendo a tendência do automóvel. Todo o sistema de interposição do Sistema Transcol com o sistema municipal precisa ser repensada. Esse sistema municipal não consegue funcionar adequadamente com o Transcol fazendo em alguns locais a mesma rota que o sistema municipal", afirmou.

Essa era mais uma medida que seria implementada com a construção dos corredores exclusivos para ônibus, o BRT. Mas, sem poder contar com o sistema, que foi descartado para essa gestão do Governo do Estado, a prefeitura pensa em já iniciar o transporte público com tarifa integrada para servir de base para o BRT, quando a proposta for retomada.

Reunião

Nesta terça-feira (28), Luciano Rezende se reuniu com secretários e técnicos do município para iniciar os estudos em torno das faixas exclusivas para ônibus e táxi. As vias que devem ser contempladas com o projeto da prefeitura são as que possuem duas ou três faixas de rolamento, além de possuir o maior fluxo de veículos, sendo os maiores eixos da cidade. Vias com pista simples, ou seja, apenas uma faixa de ida e outra de volta, estão excluídas desse processo, segundo o prefeito.

"Vamos fazer isso com muito cuidado e gradativamente. Vamos pegar as avenidas que são possíveis de serem implantadas e implantá-las. Não vejo como implementar isso na Rodovia Serafim Derenzi, por exemplo, que tem só uma faixa de rolamento. A gente tem que discutir isso. O importante é que a gente prepare a cidade de Vitória, para quando a discussão do BRT voltar, ela já está com a nova cultura em relação ao transporte coletivo", explicou o prefeito.

As possíveis vias que podem receber as cerca de 25 quilômetros de extensão são as avenidas Beira-Mar, Vitória, Nossa Senhora dos Navegantes, Américo Buaiz, Saturnino de Brito, Fernando Ferrari, Maruípe e a Reta da Penha. A Leitão da Silva também poderá entrar nesse projeto, após o término das obras de duplicação das vias.

Tudo irá depender do resultado dos estudos técnicos que serão realizados, que vão apontar o tempo a ser economizado e o ganho em velocidade média dos veículos. Debates com as comunidades também serão travados e sugestões podem ser mandadas também via rede social.