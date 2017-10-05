Vitória planeja festas, shows e muita comida em Camburi durante verão

Após não abrir o edital de licitação dos quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, a prefeitura agora pretende realizar um Festival de Verão, voltado à gastronomia e música, para revitalizar a orla. Um chamamento público foi aberto nesta semana para fechar contrato com uma organização ou grupo, sem fins lucrativos, que vai gerir os sete quiosques durante três meses – inclusive dois que já estão ocupados.

O objetivo é levar atrações musicais e culturais e gastronomia capixaba durante o dia e à noite, em quase todos os dias da semana. A programação ainda será definida pela entidade que assumir o espaço.

Your browser does not support the audio element. Vitória planeja festas, shows e muita comida em Camburi durante o verão

A prefeitura abriu mão de cobrar o aluguel dos quiosques entre primeiro de dezembro e 28 de fevereiro, quando a entidade privada irá comandar os espaços. O processo de licitação definitivo seria lançado no dia 14 de agosto. No entanto será necessário um estudo robusto para encontrar interessados.

K7 está abandonado na Praia de Camburi Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

LICITAÇÃO

Um dos empecilhos da ocupação total dos quiosques é o aluguel, que chega a R$ 12 mil. Com a gestão das praias repassada da Superintendência de Patrimônio da União (SPU) para o município, a expectativa é que o valor deste aluguel caia. A prefeitura ainda não definiu essa tarifa mas a Secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, disse, em julho, que o aluguel pode chegar a R$ 2,5 mil.

Segundo o Secretário de Turismo, Trabalho e Renda da Capital, Leonardo Krohling, a ocupação com a isenção do aluguel será apenas no verão e a promessa é que o edital definitivo seja lançado antes de março de 2018. “É fazer um movimento daquele espaço para que as pessoas possam usufruir e os turistas tenham mais uma opção de restaurante e alimentação, algo que não temos hoje, já que muitos quiosques estão fechados. Vamos atender de forma efetiva”, acrescentou.

Rosana espera por mais opções na Praia de Camburi Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

QUIOSQUES

Enquanto isso, a maioria dos quiosques está abandonada. Apenas dois estão funcionando efetivamente. Alguns servem para atividades de esporte e lazer da prefeitura e o último deles, o K7, não tem nenhuma ocupação, a não ser de moradores de rua. Até a placa de identificação foi retirada. Quem passa pelo local diariamente reclama da situação.

“Com os altos custos de impostos, as pessoas não aguentaram a pagar. Não tem movimento, então o pessoal de rua toma conta”, opinou o aposentado Onias Barbosa, de 64 anos. “É uma pena porque é uma orla bonita à noite e não vemos investimento. Poderia estar aberto para a gente parar e conversar com os amigos”, lamenta a técnica de enfermagem Rosana de Alcântara, de 44 anos.

K7 está abandonado na Praia de Camburi Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória