Vitória planeja elaboração de Plano LGBT para combater homofobia

“A Prefeitura de Vitória está com o projeto Vitória contra a Homofobia para auxiliar no combate à violência contra o público LGBT, com palestras eventos e oficinas em diversas secretarias. O plano trará demandas do movimento. Vamos determinar ações e prazos para a prefeitura se comprometer”, disse.A coordenadora do Fórum LGBT-ES, Débora Sabarah, diz que as políticas públicas para os homossexuais no Estado não têm sido eficazes. Segundo Débora, será proposto que as escolas tenham ações voltadas para a educação contra a discriminação e o preconceito.“A gente precisa avançar no debate sobre diversidade sexual dentro da escola. A escola é um espaço importante para a construção de diversas políticas. Estamos tendo passos para trás dos gestores, precisamos avançar nas escolas para debater toda a forma de preconceito, principalmente a homofobia, o racismo e o machismo”, contou. Segundo a Prefeitura de Vitória, as discussões para a elaboração do plano vão acontecer durante todo ano, usando exemplos de ações efetuadas em outros estados.