Pelo menos 1.000 postos de trabalho foram fechados somente na capital capixaba, em um período de aproximadamente três meses, no início deste ano. A informação é com base em estimativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) de Vitória. As demissões têm ligação com a crise econômica vivida em diversos setores do país. Empresários no comércio concluíram ainda que 2015 será marcado por congelamento de salários e revisão de investimentos ao longo do ano. O Presidente do Sindilojas, Cláudio Sipolatti, alerta que as atividades do comércio diminuíram cerca de 20% em relação ao ano anterior. Com isso, em uma volta por Vitória, não é difícil encontrar pontos comerciais sendo repassados, de acordo com Sipolatti.

Your browser does not support the audio element. Vitória perde mil postos de trabalho em cerca de três meses

"Muitas empresas estão se adequando ao quadro de funcionários e, por enquanto, segurando salários. Estamos temerosos em entrar na segunda etapa, que é não conseguirmos continuar com os atuais salários e ter que desenvolver política de novos salários. Isso nos preocupa. Estamos andando pelos centros. Nós (antigamente) não tínhamos pontos fechados. Hoje é fácil de constatar no comércio de rua, de bairro e mesmo em shoppings, pontos fechados", observou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Temporários dispensados

A queda nas vendas e a perspectiva nada animadora, para os próximos meses, fizeram com que os funcionários contratados temporariamente, para as vendas no final de 2014, fossem dispensados pelo comércio. "Nesse ano não tivemos o chamado 'o funcionário continua na empresa'. Infelizmente, tivemos que demitir esses temporários e começar a reformulação no setor", explicou Sipolatti.

O aumento dos custos para manter o negócio, a elevação dos impostos e a diminuição do consumo pelos clientes, devido a alta dos juros, da inflação e do dólar, são fatores predominantes para o cenário negativo. Planos de novos estabelecimentos no Estado estão congelados até o fim deste primeiro semestre. A expectativa é que cada unidade gerasse em torno de 200 empregos.

Dados da Junta Comercial, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, revelam que um total de 522 empresas encerraram suas atividades no período, em todo o Estado. O que significa que, em média, oito empresas fecharam as portas diariamente no Espírito Santo. A estimativa da Federação de Bens, Serviços e Turismo (Fecomécio-ES) é que 60% de todas as empresas estejam na Grande Vitória. A Junta Comercial registra, atualmente, 165 mil empresas em todo Espírito Santo.

Previsão

Apesar da conjuntura, a perspectiva é que no mês de maio o comércio capixaba dê sinais de melhora, segundo o presidente da Fecomércio José Lino Sepulcre. "A grande maioria das empresas, dos lojistas, estão trabalhando com um otimismo moderado para as vendas do Dia das Mães", afirmou.