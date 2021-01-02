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posse em Vitória

Vitória: Pazolini quer diálogo e recuperar capacidade de investimento

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:59

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:59
Posse na Capital
 
Delegado assumiu a cadeira no Executivo da Capital de forma virtual, em sessão solene de posse realizada de maneira híbrida. Vice e 15 vereadores também foram empossados
 
 
cbn vitória, reportagens, eleições, vitória
 

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