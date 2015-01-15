Para quem gosta de começar o ano traçando metas para uma vida mais saudável, parar de fumar pode ser uma das principais medidas. As unidades de saúde de Vitória estão começando a prestar atendimento a fumantes que planejam largar o tabagismo neste ano de 2015. Ao todo, 23 unidades estão oferecendo o serviço gratuitamenteNo tratamento, estão ações voltadas para a educação em saúde e também o acolhimento, além de palestras sobre o tema e orientações individuais, exibição de vídeos e demonstrações dos efeitos da nicotina no organismo.

Your browser does not support the audio element. Vitória oferece atendimento para quem quer largar o vício no cigarro

A referência técnica em tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde Eliana da Costa explica que, além do trabalho das unidades é preciso também a força de vontade do paciente. “É essencial o paciente estar naquele momento de “Eu quero parar de fumar e preciso de ajuda”. Somente 3% dos pacientes conseguem parar sozinho, eles precisam de auxílio”.

O fumante deve procurar as seguintes unidades de saúde: Consolação, Forte São João, Bairro República, Grande Vitória, Santa Teresa, Fonte Grande, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, Santa Luiza, Santo André, Vitória, Bairro República, Andorinhas, Avelina, Forte São João, Alagoano e Nova Palestina. Após uma avaliação, ele é encaminhado para o tratamento.

O paciente é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com abordagens e prescrição de medicamento, como a goma de mascar e adesivos de nicotina e medicamentos via oral. As unidades de saúde organizam também grupos de apoio terapêutico ao tabagista, que são espaços para troca de experiências entre as pessoas que desejam parar de fumar e os profissionais de saúde.