A Prefeitura de Vitória decidiu não autorizar os tradicionais blocos de carnaval de rua que desfilam na Capital. Secretários realizaram uma reunião nesta segunda-feira (20) com integrantes da Polícia Militar e do Exército, que não garantiram efetivo para a folia. Apenas um evento infantil será realizado no sábado (25) e no domingo (26), de 9 às 13 horas, no Parque Moscoso.

Segundo o secretário de Segurança de Vitória, Fronzio Calheira Mota, o efetivo de segurança não é suficiente para a realização dos tradicionais blocos, o que não impede de acontecerem. “A constituição permite o direito de reunião. O que o município não vai dar é uma autorização formal, com interdição de vias, apoio de segurança e todo o suporte que o município daria”, ressaltou.

Your browser does not support the audio element. Vitória não vai autorizar blocos de rua

Outros municípios da Grande Vitória também não liberar blocos de rua neste ano. Em Viana os desfiles de blocos acontecem sete dia antes da oficial, mas não foram realizados no último final de semana. Em Vila Velha, a prefeitura informou que não haverá segurança pública e intervenções no trânsito para blocos de rua desfilarem. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município vai analisar os pedidos de desfiles.

Em Cariacica também não há programação, mas a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) orientou os 17 blocos que tradicionalmente desfilam no município para que a saída seja feita apenas com segurança, que deve ser solicitada à Polícia Militar. Na Serra, cinco blocos foram adiados com a crise na segurança, de acordo com a administração municipal. No entanto, 13 desfiles estão confirmados para a partir do próximo fim de semana.

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