Vitória não tem orientação definida sobre esmolas na cidade

Uma campanha polêmica de moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro pede para que não se dê esmola na região e para que se chame a atenção de quem for visto doando dinheiro ou comida. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) não tem uma orientação a respeito dessa questão e afirma que não há nada que incentive ou que proíba esmolas na cidade.
Vitoria não tem orientação definida sobre esmolas na Cidade
Segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Khroling, a decisão de dar ou não dinheiro ou comida é individual. “Nós não trabalhamos com essa conotação de não dar esmolas porque pensamos que essa questão de ajudar as pessoas vem de cada um e que não podemos, em momento algum, restringir”.
Para uma parte da sociedade, dar dinheiro ou comida para alguém em situação de rua não é algo decisivo para que essa condição permaneça. No entanto, há quem acredite que dar esmolas é um incentivo para que essas pessoas continuem nas ruas.
Essa é a opinião do auxiliar de serviços gerais Ronaldo Dias, de 30 anos. “Poucas são as vezes em que eu contribuo. Doar esmola, por menor que seja a oferta, contribui para que essas pessoas continuem na mesma situação”, disse.
A opinião do chefe de cozinha Walace Vieira é parecida. Ele diz que não costuma doar dinheiro, mas relata que já pagou alimentos. “Já houve vezes de eu ir ao supermercado com a pessoa, comprar uma cesta básica para ela levar para casa. Eu prefiro ajudar dessa forma, não dando o dinheiro”, contou.
O secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, avalia que acreditar que dar ou não esmolas para alguém é algo decisivo para que a pessoa permaneça ou saia da situação de rua é um pensamento simplista. O secretário aponta que é preciso olhar para a situação de maneira mais criteriosa.
“São questões que entidades privadas e muitos entes públicos têm tratado, até hoje, na base do 'achismo', acha que agindo de um jeito vai chegar a determinado resultado. Nós não temos mais espaço neste país para fazer política com base no 'achismo'”, comentou.
De acordo com a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Khroling, a prefeitura busca fortalecer uma rede chamada Cidade do Bem que reúne entidades privadas e públicas e pessoas que querem ajudar quem está em situação de rua. A Semas pede que todos os esforços sejam voltados para essa rede para fortalecer os serviços da prefeitura oferecidos à população de rua.
Atualmente, a capital conta com aproximadamente 240 moradores em situação de rua, de acordo com dados da prefeitura de Vitória.