Vitória não tem orientação definida sobre esmolas na cidade

Uma campanha polêmica de moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro pede para que não se dê esmola na região e para que se chame a atenção de quem for visto doando dinheiro ou comida. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) não tem uma orientação a respeito dessa questão e afirma que não há nada que incentive ou que proíba esmolas na cidade.

Your browser does not support the audio element. Vitoria não tem orientação definida sobre esmolas na Cidade

Segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Khroling, a decisão de dar ou não dinheiro ou comida é individual. “Nós não trabalhamos com essa conotação de não dar esmolas porque pensamos que essa questão de ajudar as pessoas vem de cada um e que não podemos, em momento algum, restringir”.

Para uma parte da sociedade, dar dinheiro ou comida para alguém em situação de rua não é algo decisivo para que essa condição permaneça. No entanto, há quem acredite que dar esmolas é um incentivo para que essas pessoas continuem nas ruas.

Essa é a opinião do auxiliar de serviços gerais Ronaldo Dias, de 30 anos. “Poucas são as vezes em que eu contribuo. Doar esmola, por menor que seja a oferta, contribui para que essas pessoas continuem na mesma situação”, disse.

A opinião do chefe de cozinha Walace Vieira é parecida. Ele diz que não costuma doar dinheiro, mas relata que já pagou alimentos. “Já houve vezes de eu ir ao supermercado com a pessoa, comprar uma cesta básica para ela levar para casa. Eu prefiro ajudar dessa forma, não dando o dinheiro”, contou.

O secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, avalia que acreditar que dar ou não esmolas para alguém é algo decisivo para que a pessoa permaneça ou saia da situação de rua é um pensamento simplista. O secretário aponta que é preciso olhar para a situação de maneira mais criteriosa.

“São questões que entidades privadas e muitos entes públicos têm tratado, até hoje, na base do 'achismo', acha que agindo de um jeito vai chegar a determinado resultado. Nós não temos mais espaço neste país para fazer política com base no 'achismo'”, comentou.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Khroling, a prefeitura busca fortalecer uma rede chamada Cidade do Bem que reúne entidades privadas e públicas e pessoas que querem ajudar quem está em situação de rua. A Semas pede que todos os esforços sejam voltados para essa rede para fortalecer os serviços da prefeitura oferecidos à população de rua.