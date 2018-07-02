No último domingo (1º), uma empresária foi mordida por um cachorro na Ilha do Boi, em Vitória. O fato levanta questionamentos a respeito da possibilidade de se levar cães às praias da Capital. De acordo com a prefeitura, não há nenhum impedimento legal para passear com os animais nesses locais. No entanto, há regras que devem ser cumpridas.

Até 2011, era proibido, por lei, levar cachorros às praias de Vitória. No entanto, naquele ano uma nova legislação revogou a antiga e o passeio com animais em qualquer local público passou a ser permitido, desde que os cães estejam com coleiras e guias adequadas ao tamanho e porte, além de ser conduzido por uma pessoa com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal.

A empresária Lorena Ferreira Santos foi mordida por um cachorro na praia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A lei 8.121, de 2011, estabelece multa de R$ 100 para quem descumprir a obrigação. Apesar disso, o secretário interino de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, diz que a prefeitura apela para o bom senso dos donos de cachorros. “A gente trabalha com o foco na educação, respeito mútuo e bom senso das pessoas. Isso é melhor que simplesmente proibir.”

A empresária Lorena Ferreira Santos foi mordida por um cachorro, no último domingo, na Praia da Esquerda, na Ilha do Boi. Quando ela chegou ao local para passear com o cão dela, da raça Shih-tzu, uma mulher também estava com dois cachorros no local, um de médio porte, de raça não identificada, e um poodle, que estava no colo da dona.

Your browser does not support the audio element. Vitória - não há proibição para cães em praias, mas passeio tem regras

Assim que chegou à praia, o cão de médio porte atacou o cachorro de Lorena. Nesse momento, ela pegou o animal de estimação dela no colo. A mulher, que também estava com o poodle no colo, se aproximou e o cachorrinho mordeu a parte de trás do braço esquerdo da empresária. Outras pessoas chegaram ao local para afastar o cachorro de médio porte que ainda tentava atacar o Shih-tzu de Lorena.

Depois de passar por isso, a empresária se diz contrária à presença de cães nas praias de Vitória. “Até essa situação acontecer, eu não era contrária, a não ser com cachorros de grande porte, mas depois disso, acho que precisamos rever essa questão. Eu acho um absurdo cachorro andando na rua sem guia. Então, eu penso que devemos criar um debate sobre isso.”

Os outros municípios da Grande Vitória também foram procurados para informar sobre a proibição ou não de cachorros nas praias. Em Vila Velha, a lei 5.701, de 2015, diz que é proibida a permanência de animais em praias, salvo se houver local específico para permanência deles.