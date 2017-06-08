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Vitória muda horário do Sine um dia após reportagem da CBN

Unidade que abre ao meio-dia vai começar a atender os desempregados às 8 horas a partir de segunda-feira. Na última terça, reportagem mostrou reclamações por causa do atendimento tardio

Publicado em 08 de Junho de 2017 às 10:06

Publicado em 

08 jun 2017 às 10:06
Um dia após a reportagem da Rádio CBN Vitória sobre a abertura tardia do Sine da Capital, a prefeitura divulgou que a Agência Municipal do Trabalhador, que funciona na Escola de Governo de Vitória, em Bento Ferreira, passa a atender mais cedo. A unidade que abre ao meio-dia vai começar a receber os desempregados às 8 horas a partir de segunda-feira (12).
A reportagem esteve no local na última terça-feira (6) e mostrou que apesar da abertura ao meio-dia, às 6 horas já era possível observar pessoas na fila para pegar uma das senhas para atendimento. Os trabalhadores precisaram esperar na calçada do lado de fora do Sine e, se tivessem a necessidade de ir ao banheiro ou comer, tinham de sair da fila, perdendo o lugar.
Nos outros Sines da Grande Vitória e interior do Estado, o atendimento já começa entre 8 e 9 horas. O técnico de enfermagem Marcos Pereira da Silva, de 45 anos, procurava uma vaga de ajudante de cozinha e reclamou da espera. "As pessoas ficam aqui para pegar uma senha e não conseguem nada. Por que os outros abrem 8 horas e aqui meio-dia? Em Vitórias é por sorte conseguir alguma coisa", desabafou à CBN na última terça.
>> Desvantagem por horário em agência de emprego gera reclamações
SERVIÇO
A Agência Municipal do Trabalhador em Vitória vai funcionar das 8 horas às 17 horas. O novo horário já vinha sendo estudado para melhorar o atendimento aos trabalhadores, segundo notícia divulgada em uma publicação da prefeitura, nesta quarta-feira (7). O Sine está localizado na Rua Amélia da Cunha Ornelas, número 295, em Bento Ferreira.

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