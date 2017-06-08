Vitória muda horário do Sine um dia após reportagem da CBN

Um dia após a reportagem da Rádio CBN Vitória sobre a abertura tardia do Sine da Capital, a prefeitura divulgou que a Agência Municipal do Trabalhador, que funciona na Escola de Governo de Vitória, em Bento Ferreira, passa a atender mais cedo. A unidade que abre ao meio-dia vai começar a receber os desempregados às 8 horas a partir de segunda-feira (12).

A reportagem esteve no local na última terça-feira (6) e mostrou que apesar da abertura ao meio-dia, às 6 horas já era possível observar pessoas na fila para pegar uma das senhas para atendimento. Os trabalhadores precisaram esperar na calçada do lado de fora do Sine e, se tivessem a necessidade de ir ao banheiro ou comer, tinham de sair da fila, perdendo o lugar.

Nos outros Sines da Grande Vitória e interior do Estado, o atendimento já começa entre 8 e 9 horas. O técnico de enfermagem Marcos Pereira da Silva, de 45 anos, procurava uma vaga de ajudante de cozinha e reclamou da espera. "As pessoas ficam aqui para pegar uma senha e não conseguem nada. Por que os outros abrem 8 horas e aqui meio-dia? Em Vitórias é por sorte conseguir alguma coisa", desabafou à CBN na última terça.

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