Vitória libera instalação de parklets

Seguindo a tendência de várias metrópoles, Vitória também terá locais com parklets - pequenas áreas de convivência construídas sobre vagas de estacionamento em via pública. Os donos de restaurantes e bares podem fazer a solicitação na Secretaria de Desenvolvimento de Vitória. A autorização é válida por seis anos.

Os parklets devem ter até 1,2m de altura e podem ser instalados em faixas de estacionamento de ruas com velocidade máxima de 40km/h. Para a segurança dos usuários, os espaços não podem ser instalados em vias com faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas; não podem ficar a menos de 15m das esquinas nem obstruir pontos de ônibus e de táxi, travessia de pedestres, guias rebaixadas, hidrantes ou rampas para pessoas com deficiência.

O secretário municipal de Gestão Estratégica, Fabrício Gandini, destaca que o empresário terá que arcar com o custo da instalação do parklet, depois disso, nos próximos seis anos, não é necessário o pagamento de taxas para a prefeitura. “A nossa parte é a fiscalização da manutenção do equipamento durante o período que ele estiver disponível para a população. Não tem nenhuma taxa cobrada por parte da prefeitura”, disse à Rádio CBN.

Período de experimento