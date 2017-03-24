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Vitória libera instalação de parklets

Autorização é válida por seis anos. Os parklets devem ter até 1,2m de altura e podem ser instalados em faixas de estacionamento de ruas com velocidade máxima de 40km/h

Publicado em 24 de Março de 2017 às 19:08

Publicado em 

24 mar 2017 às 19:08
Seguindo a tendência de várias metrópoles, Vitória também terá locais com parklets - pequenas áreas de convivência construídas sobre vagas de estacionamento em via pública. Os donos de restaurantes e bares podem fazer a solicitação na Secretaria de Desenvolvimento de Vitória. A autorização é válida por seis anos.
Os parklets devem ter até 1,2m de altura e podem ser instalados em faixas de estacionamento de ruas com velocidade máxima de 40km/h. Para a segurança dos usuários, os espaços não podem ser instalados em vias com faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas; não podem ficar a menos de 15m das esquinas nem obstruir pontos de ônibus e de táxi, travessia de pedestres, guias rebaixadas, hidrantes ou rampas para pessoas com deficiência.
O secretário municipal de Gestão Estratégica, Fabrício Gandini, destaca que o empresário terá que arcar com o custo da instalação do parklet, depois disso, nos próximos seis anos, não é necessário o pagamento de taxas para a prefeitura. “A nossa parte é a fiscalização da manutenção do equipamento durante o período que ele estiver disponível para a população. Não tem nenhuma taxa cobrada por parte da prefeitura”, disse à Rádio CBN.
Período de experimento
Para a criação do decreto número 16.824/ 2016 um parklet experimental ficou durante seis meses em frente a um estabelecimento comercial de Jardim Camburi. Segundo Gandini, nesse período o município analisou os pontos positivos e negativos da instalação e, a partir do aprimoramento da ideia, o decreto foi definido. Empresários de Jardim Camburi e Praia do Canto já se interessaram pela ideia, de acordo com o secretário.

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