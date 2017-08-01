Vitória lança ferramenta online para desmarcar consultas

Unidade de Saúde em Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

A Prefeitura de Vitória lançou uma ferramenta online para confirmação ou cancelamento de consultas médicas nas unidades básicas de saúde. O objetivo da ferramenta, que pode ser usada através do aplicativo Vitória Online, é diminuir o grande número de faltas em consultas. Em 2016, foram mais de 180 mil faltas na capital.

Para o secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini, a ferramenta vai fazer com que mais pessoas tenham acesso ao atendimento médico. "Esse número representa, só de atendimento médico, 7.500 pessoas que deixam de ser atendidas por mês na cidade de Vitória por causa das faltas que ocorrem. Nossa ideia é otimizar esse serviço de saúde para diminuir esse número de faltosos na rede", comenta.

Agora, o paciente passa a receber um torpedo oito dias antes da consulta agendada, solicitando a confirmação ou o cancelamento, que poderá ser feita pela internet ou pessoalmente nos postos. O morador terá que confirmar até dois dias antes da consulta.

Gandini explica que o novo modelo está em fase de conscientização, mas, futuramente, o morador perderá a consulta se não confirmar com a antecedência de até dois dias. "A gente vai fazer um período de sensibilização de implantação. A ideia é que no futuro, se o paciente não confirmar, essa vaga volte a ser disponibilizada para quem tem o interesse de marcar a consulta", adianta.

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