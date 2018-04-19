Vitória inicia instalação de estrutura para captação de energia solar Crédito: Eduardo Dias

O sol que aquece a cidade de Vitória durante o dia também vai gerar energia para iluminar parte da Capital durante a noite. Isso vai acontecer com a instalação de 540 placas para a captação de energia solar, que já estão sendo colocadas no estacionamento da Praça do Papa, na Enseada do Suá.

Your browser does not support the audio element. Vitória instala 540 placas para captar energia solar na Praça do Papa

De acordo com informações confirmadas pelo prefeito Luciano Rezende, com o sistema instalado, o início da captação da energia está prevista para começar em até 30 dias - segunda metade do mês de maio.

A energia solar gerada na região da Praça Papa será usada para iluminar algumas partes da cidade, como as luminárias de algumas praças e também nas sinalizações de trânsito. Serão 540 placas solares em uma área aproximada de mil metros quadrados, cobrindo cerca de 100 vagas de estacionamento.

O prefeito Luciano Rezende afirmou que o investimento em placas foi de R$ 900 mil, com o pagamento desse valor dividido ao longo de seis anos. Com isso, a prefeitura espera economizar cerca de R$ 150 mil por ano com as contas de energia.

"As placas vão gerar energia em uma quantidade que equivale a 325 luminárias por mês, ou o consumo médio de 150 casas. Isso vai ser jogado na rede da EDP Escelsa. A prefeitura vai começar a gerar energia para iluminar seus equipamentos com energia solar", explicou o prefeito da Capital.