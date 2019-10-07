Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Professores e pedagogos

Vitória: inscrições para concurso do magistério terminam nesta 2ª

A oferta é de 172 vagas. Concurso contará com provas objetiva, discursiva e de títulos e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta segunda-feira (7)

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 12:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 out 2019 às 12:51
estudo, concurso, preparação Crédito: Pixabay
As inscrições para o concurso público para o magistério da Prefeitura de Vitória terminam nesta segunda-feira (7), às 23h59, no site www.ibade.org.br. A oferta é de 172 vagas. O salário é de R$ 2.099,41 para uma carga horária de 25 horas.
Vitória - inscrições para concurso do magistério terminam nesta segunda-feira
O valor é R$ 57, que deve ser pago até as 15 horas do dia 8 de outubro de 2019. Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação.
Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior. Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.
O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
CONFIRA AS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS
Professor de Educação Básica I - 27 vagas
Professor de Educação Básica II - 50 vagas
Professor de Educação Básica III - Ciências - 4 vagas
Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Artes - 4 vagas
Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física - 10 vagas
Professor de Educação Básica III - Educação Artística - 13 vagas
Professor de Educação Básica III - Educação Física - 10 vagas
Professor de Educação Básica III - Geografia - 1 vaga
Professor de Educação Básica III - História - 2 vagas
Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - 6 vagas
Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - 6 vagas
Professor de Educação Básica III - Matemática - 6 vagas
Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno - 8 vagas
Professor de Educação Básica IV - Em função pedagógica - 25 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados