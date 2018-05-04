Vitória garante que todos os alvos da vacina da gripe serão atendidos

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública Crédito: Guilherme Ferrari

A chegada de novas doses da vacina contra a gripe em Vitória, na última quinta-feira (03), deve agilizar o agendamento nas unidades de saúde da capital. Das 98,8 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário, 24 mil já se vacinaram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A média é de 3,5 mil pessoas que tomam a dose por dia nos postos da capital.

Moradores de Vitória registraram dificuldade para agendar o serviço através do sistema, mas a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, assegura que não faltam vacinas no município e que os usuários podem procurar as doses em outros postos.

"As 98 mil pessoas do grupo de risco estão para o município de Vitória. Nós temos 28 postos de vacinação. As pessoas que acessarem e não conseguirem agendar naquele momento, podem acessar as demais unidades. A oferta é para as 28 unidades de saúde", afirma.

Quem não tem acesso à internet, pode fazer o agendamento pessoalmente nas unidades. Cátia Lisboa garante que todos os moradores do grupo de risco vão conseguir a vacina até o dia 1° de junho, quando a campanha de vacinação se encerra.

"As pessoas podem ficar tranquilas, acessem o agendamento ou façam a opção de vacinar no dia D, no dia 12 de maio, que elas vão ter a vacina garantida", diz.