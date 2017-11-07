Após o Transcol, o sistema municipal de Vitória também aderiu às roletas altas para evitar o pulo de passageiros que não querem pagar passagem. O uso ainda está em fase de testes, em 40 veículos, no total, que abastecem 13 linhas de Vitória, em fase de testes. Isso pode aumentar segundo o sindicato das empresas, o Setpes, mas ainda sem previsão.

Your browser does not support the audio element. Vitória ganha roletas altas em 13 linhas do sistema municipal

Assim como no Transcol, o município de Vitória declara ter muito prejuízo com os pulos. Junto com outras formas de evitar pagar passagem, a evasão de receitas chega a 10% do total arrecadado pelas empresas por mês, um total de R$ 600 mil. Por ano são mais de R$ 7 milhões de prejuízo.

Para piorar a prefeitura afirma que o sistema municipal vem sofrendo com as quedas no número de passageiros. Só de janeiro a outubro deste ano a a redução foi de mais de 20%, na comparação com o ano passado.

Segundo a subsecretária de transportes de Vitória, Leila Casagrande, a passagem não tem subsídio e, por isso, os prejuízos acabam impactando no valor da passagem, que hoje custa R$ 3,15. “Não é uma alternativa que a gente gostaria de utilizar e não é bem vista, mas foi necessária e ajuda as pessoas que estão pagando a não pagar a passagem de quem está pulando”, diz.

Entre os passageiros, há quem concorde ou não com as roletas mais altas. Para o universitário Pedro Augusto Martinelli, de 25 anos, a medida causa transtornos. “Eu já vi gente passando debaixo da roleta. Se for evitar que alguém passe, vão dar um jeito. Tem gente que é obesa e não consegue passar, minha mochila preciso pedir para passarem por trás. Então só veio para atrapalhar, eu acho”, disse.

A personal trainer Karla Nascimento, de 33 anos, diz a medida causa certo incômodo, mas vale a pena. “É muita gente pulando roleta e acaba que quem paga a passagem somos nós. Atrapalha um pouco, mas acho que é algo ruim por um bem maior”, declara.