Vitória ganha parklet em Jardim Camburi e na Praia do Canto

A cidade de Vitória ganhou dois parklets nesta semana, em um bar na Praia do Canto e o outro em um restaurante em Jardim Camburi. Os estabelecimentos foram autorizados pela Prefeitura. O parklet é uma pequena área de convivência sobre vagas de estacionamento na rua.

Um decreto da Prefeitura regulamenta a instalação dos parklets. Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, a área deve seguir várias normas para preservar a segurança dos usuários.

"Ruas com velocidade máxima de 40 km/h, não podemos ter instalação em vias com faixas exclusivas de ônibus ou ciclovias. Parklet tem que estar a mais de 15 m de esquina, não pode rebaixar as guias rebaixadas, espaços que cadeirantes usam para atravessar a rua", salientou ela.

Segundo Lenise , para a criação do decreto, publicado em 2016, um parklet experimental ficou durante seis meses em frente a um estabelecimento comercial de Jardim Camburi.

Os parklets devem ter até 1,2m de altura. Donos de restaurantes e bares que tiverem interesse em instalar devem fazer a solicitação na Secretaria de Desenvolvimento de Vitória. De acordo com Lenise, há interesse de outros proprietários em levar o parklet para seus estabelecimentos, mas nenhum outro empresário oficializou a solicitação.