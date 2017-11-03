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Área de convivência

Vitória ganha parklet em Jardim Camburi e na Praia do Canto

O parklet é uma pequena área de convivência de sobre vagas de estacionamento na rua.

Publicado em 03 de Novembro de 2017 às 20:04

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 nov 2017 às 20:04
A cidade de Vitória ganhou dois parklets nesta semana, em um bar na Praia do Canto e o outro em um restaurante em Jardim Camburi. Os estabelecimentos foram autorizados pela Prefeitura. O parklet é uma pequena área de convivência sobre vagas de estacionamento na rua.
Um decreto da Prefeitura regulamenta a instalação dos parklets. Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, a área deve seguir várias normas para preservar a segurança dos usuários.
"Ruas com velocidade máxima de 40 km/h, não podemos ter instalação em vias com faixas exclusivas de ônibus ou ciclovias. Parklet tem que estar a mais de 15 m de esquina, não pode rebaixar as guias rebaixadas, espaços que cadeirantes usam para atravessar a rua", salientou ela.
Segundo Lenise , para a criação do decreto, publicado em 2016, um parklet experimental ficou durante seis meses em frente a um estabelecimento comercial de Jardim Camburi.
Os parklets devem ter até 1,2m de altura. Donos de restaurantes e bares que tiverem interesse em instalar devem fazer a solicitação na Secretaria de Desenvolvimento de Vitória. De acordo com Lenise, há interesse de outros proprietários em levar o parklet para seus estabelecimentos, mas nenhum outro empresário oficializou a solicitação.
A autorização é válida por três anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. O custo da instalação é do dono do bar e não é necessário o pagamento de taxas para a prefeitura

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