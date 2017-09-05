Vitória ganha monumento com arte em 3D

Em comemoração ao aniversário de 466 anos de Vitória, a Curva da Jurema vai ganhar um monumento com letras em 3D que vão formar o nome da cidade. Criado pelo artista capixaba Zota Coelho, o letreiro será inaugurado nesta quinta-feira (7) durante o 3º Passeio Ciclístico da Família, um dos eventos que fazem parte da programação da Prefeitura para comemorar a data. A obra é mantida em segredo pela Prefeitura, mas a rádio CBN Vitória teve acesso a detalhes do monumento, chamado de "Vitória 360º".

Ele é formado por sete esculturas diferentes e interligadas que, quando vistas de frente, formam o nome de Vitória. Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), a obra poderá ganhar intervenções artísticas dos moradores. Para o prefeito, a construção é inédita no país.

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"Todas as cidades do mundo tem uma espécie de letreiro com o nome da cidade. Mudam o formato, mas os letreiros são muito parecidos. O monumento Vitória 360° é uma experiência única Ao redor dele, por isso que se chama 360°, você sempre vai fotografar a cidade de Vitória e só tem um ponto que você vai ler o nome 'Vitória'", detalhou o prefeito.

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O artista plástico Giuliano Felippe, que participou da montagem do monumento na Curva da Jurema, contou que as esculturas foram feitas em 45 dias e que foi necessário uma força-tarefa para concluir a construção antes da inauguração, marcada para esta quinta-feira, às 9h30. "É um trabalho para se fazer em 4 ou 5 meses. Trabalhamos à noite, sábado e domingo", relata.

Giuliano explica que o material utilizado para a construção do monumento foi fibra de vidro. Segundo a Prefeitura, o letreiro foi construído com apoio de colaboradores e não teve custos aos cofres do município.

Além da inauguração do novo monumento, outras atividades estão previstas para a comemoração do aniversário da capital, como uma competição nacional de canoagem oceânica que fará uma remada de 30 quilômetros ao redor da ilha.