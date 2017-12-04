Vitória ficou mais insegura nos últimos três anos, diz pesquisa

Os moradores de Vitória acreditam que a cidade ficou mais insegura nos últimos três anos. De acordo com levantamento da Rede de Monitoramento Cidadão (RMC), 91% dos moradores da Capital têm medo de caminhar à noite sozinhos e 65,8% têm medo de caminhar sozinho até durante o dia. A pesquisa faz parte do levantamento de indicadores de sustentabilidade urbana que retratam o desenvolvimento da capital capixaba. Em 2014, a mesma pesquisa apontou que 48% da população se preocupava com a segurança. Em 2017 esse número passou para 66%.

Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (04), no auditório da Rede Gazeta. De acordo com o presidente da RMC, Aridelmo Teixeira, mais de 130 indicadores técnicos foram levantados junto ao poder público, além disso, foi feita uma pesquisa de opinião pública. Foram entrevistadas 1.069 pessoas de todos os bairros da capital.

O resultado da análise documental passado pela prefeitura e coletado na pesquisa servirá de base para o município investir em melhorias e para que a população também possa acompanhar os indicadores do município.

“Para a gestão é um ótimo mecanismo, ela deixa de ter uma dependência exclusiva dos técnicos para tentar imaginar o que a sociedade quer, ela tem um mapa na mão. Como a Rede vai bairro por bairro, e levanta as necessidades por local, automaticamente a prefeitura tem o termômetro de como estão as demandas em cada comunidade”, afirmou Aridelmo.

Essa mesma pesquisa foi realizada em 2014. De acordo com o coordenador nacional do Projeto Redes de Monitoramento Cidadão, Fernando Penedo, além da preocupação com segurança, os moradores também avaliam que saúde e mobilidade precisam de melhorias, como a construção de novas ciclovia e mais ônibus no período noturno.

Segundo Penedo, outro ponto que chamou atenção durante a pesquisa foi o desejo dos moradores de participar da gestão. “Eles querem mais transparência, querem acompanhar mais o que o executivo está fazendo na construção da cidade e querem participar da vida pública”, disse.

O secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória, Fabrício Gandini, destacou que em mãos do relatório será mais fácil planejar políticas públicas nas áreas apontadas como prioritárias pela população, incluindo segurança pública.

A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg, destacou a importância do projeto para os moradores da capital.“A gente, como grupo de Comunicação, tem o papel de envolver a sociedade e informar sobre o avanço ou não em áreas como segurança, saúde e mobilidade. Tornar esses dados públicos é a nossa forma de contribuir nesse projeto com a qualidade de vida em Vitória”.

O projeto conta com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental da CAIXA e parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e tem como agência executora a Baobá – Práticas Sustentáveis.