vitória estuda criar vagas de estacionamento para bicicletas

Paraciclos instalados em praça do bairro Goiabeiras. Outras unidades serão instaladas em bairros da cidade. Crédito: José Carlos Schaeffer

Com o aumento do número de bicicletas alugadas circulando pela cidade e também a imprudência de alguns usuários que estão deixando as 'bikes' em locais proibidos – como calçadas, vagas de estacionamento para veículos e até mesmo pontos de ônibus – a Prefeitura de Vitória informou que fará nos próximos 30 dias um estudo de viabilidade para a implantação de espaços exclusivos para o estacionamento de bicicletas na cidade. A informação foi passada pelo secretário interino de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital, Weverton Moraes.

Segundo Weverton, o trabalho consiste na realização de um levantamento para identificar os locais onde há um uma grande circulação de bicicletas e também onde as mesmas estão sendo estacionadas de forma irregular. Após isso, serão implantadas as vagas, que terão sinalização própria.

“Nós vamos separar vagas de estacionamento, estamos estudando isso, a possibilidade de locais próprios para deixar essas bicicletas. Em 30 dias a gente faz os estudos de onde é o melhor local, onde a gente encontra mais as bikes que são deixadas em locais impróprios. Vai ter uma sinalização, com placa indicando que é local para as bikes”, explicou. Após a conclusão dos estudos, o secretário informou que as vagas podem ser implantadas em mais 30 dias.

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Sobre os recentes casos de mal uso das bicicletas compartilhadas, seja por estacionamento em local irregular ou por vandalismo dos equipamentos, o secretário afirmou que serão lançadas campanhas de conscientização para os usuários.

“Vamos começar a lançar as campanhas através da nossa comunicação e também estamos estudando com as empresas a possibilidade de reforçarem, no aplicativo, a obrigação de deixar nos lugares próprios. Hoje, as empresas já informam que não pode deixar em locais impróprios, porque a gente vê deixando em calçadas que atrapalham a circulação dos pedestres ou até mesmo em outras vagas não permitidas, que são vagas de automóveis. Nós vamos ter campanha no calçadão e em pontos que são bastante usuais para conscientizar as pessoas que usam”, destacou.

Paraciclos

Alem disso, paraciclos, que servem de suporte para bicicletas, estão sendo instalados na cidade. Em Goiabeiras, 15 novas estruturas foram implantadas na praça do bairro. Segundo o secretário, outras 380 estão sendo adquiridas e serão instaladas em outros locais da cidade.

Quem anda de bicicleta aprova a medida. O estudante João Guilherme Pozato, 26, diz que a estrutura é um bom “quebra-galho” para usa a 'bike' no dia a dia. “Achei ótimo. Em muitas ocasiões a gente fica sem lugar para prender a bicicleta, isso é complicado. Então, isso aqui pra mim é um quebra-galho bem grande”, disse.

O estudante João Guilherme aprovou a instalação dos paraciclos. Crédito: José Carlos Schaeffer

Sobre os atos de vandalismo nas bicicletas alugadas, o estudante acredita que o cuidado deve partir da população. “Pra mim parte de uma conscientização da população de saber que aquilo é um serviço feito para eles, né. Então, deveriam ter o mínimo de consciência para saber utilizar aquilo que é oferecido”.

As empresas que operam serviços de bicicletas compartilhadas em Vitória se pronunciaram sobre os casos de vandalismo. A Serrtel informou que desde a implantação do Bike Vitória, em 2016, seis bicicletas foram furtadas, o que é considerado um número baixo pela empresa. No entanto, afirmou que furtos de peças acontecem com frequência, e que todos são registrados através de Boletim de Ocorrência.

Já a Yellow não informou quantas bicicletas foram roubadas, mas disse que elas possuem sistema de GPS que, inclusive, já evitou episódios indesejados e levou a recuperação de equipamentos. Diz ainda recebe denúncias feitas pelos próprios usuários e que mantém contato frequente com as autoridades.