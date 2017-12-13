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Parcerias Público-Privadas

Vitória estuda conceder parques e cemitérios para iniciativa privada

A ideia ainda está em fase inicial e não há previsão e um modelo de gestão já consolidado para esses equipamentos públicos

Publicado em 13 de Dezembro de 2017 às 19:37

Publicado em 

13 dez 2017 às 19:37
Esculturas em túmulos do Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura de Vitória planeja conceder parques municipais e até os cemitérios da cidade à inciativa privada. A ideia ainda está em fase inicial e não há um modelo de gestão já consolidado para esses equipamentos públicos. Segundo o prefeito Luciano Rezende (PPS), ainda não há previsão para firmar essas Parcerias Público-Privadas.
Apesar de não haver ideias consolidadas a respeito de como a iniciativa privada poderia arrecadar dinheiro com a exploração desses locais, o prefeito sinalizou que é possível, por exemplo, que a administradora de um parque onde há paredões de pedra possa utilizar o local para atividades como rapel e tirolesa.
Vitória estuda conceder parques e cemitérios para iniciativas privada
No entanto, Luciano Rezende ressaltou que ainda é preciso definir os modelos de concessão de espaços como os cemitérios e os parques. “Nós estamos buscando essas parcerias nas mais variadas formas como, por exemplo, concessão ou licitação com concessão. À medida em que nós formos definindo os modelos, nós vamos, em alguns casos, baixar decreto e, em outros, mandar projeto para Câmara de Vereadores.”
De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, também é possível que haja concessão para a instalação de placas que informam nomes de ruas e avenidas. Nesse caso, haveria uma contrapartida para a iniciativa privada, que poderia explorar pequenos espaços publicitários juntos a essas placas.

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