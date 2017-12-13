Vitória estuda conceder parques e cemitérios para iniciativa privada

Esculturas em túmulos do Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória planeja conceder parques municipais e até os cemitérios da cidade à inciativa privada. A ideia ainda está em fase inicial e não há um modelo de gestão já consolidado para esses equipamentos públicos. Segundo o prefeito Luciano Rezende (PPS), ainda não há previsão para firmar essas Parcerias Público-Privadas.

Apesar de não haver ideias consolidadas a respeito de como a iniciativa privada poderia arrecadar dinheiro com a exploração desses locais, o prefeito sinalizou que é possível, por exemplo, que a administradora de um parque onde há paredões de pedra possa utilizar o local para atividades como rapel e tirolesa.

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No entanto, Luciano Rezende ressaltou que ainda é preciso definir os modelos de concessão de espaços como os cemitérios e os parques. “Nós estamos buscando essas parcerias nas mais variadas formas como, por exemplo, concessão ou licitação com concessão. À medida em que nós formos definindo os modelos, nós vamos, em alguns casos, baixar decreto e, em outros, mandar projeto para Câmara de Vereadores.”