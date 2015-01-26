Vitória entra em alerta para evitar incêndios nos parques naturais neste verão

Um trabalho de sensibilização também será realizado junto aos moradores do entorno das áreas de proteção ambiental. Alertas sobre os perigos de queimar lixo, acender velas em rituais religiosos, soltar balões e fogos de artifício, fazer fogueiras, entre outros comportamentos que colocam o meio ambiente em risco, serão reforçados. O fato de queimada ao ar livre ser crime ambiental também será lembrado, segundo Guerra. "A nossa equipe de educação ambiental vai fazer no entorno dessas áreas protegidas um trabalho de alerta. E vamos solicitar aos moradores desse entorno que, ao primeiro sinal de fumaça e fogo, acionem imediatamente os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, ou 156 que é o Fala Vitória da prefeitura", apontou.Ainda é a ação do homem o maior causador dos incêndios em áreas florestais e, em Vitória todo cuidado é pouco, já que o município é a Capital do país que apresenta a maior área de cobertura florestal em seu território, correspondendo a quase metade da cidade. Além da perda de vegetação, os incêndios ainda refletem diretamente na perda da fauna local. Os incêndios ainda podem colocar em risco, dependendo das proporções, as residências das proximidades, além de contribuir para o aumento da poluição atmosférica da cidade. Segundo o secretário de Meio Ambiente, há anos que a cidade chega a registrar de 25 a 30 focos de incêndio no período de um ano, sendo que alguns não conseguem ser combatidos na origem e acabam causando um estrago maior na vegetação. Cleber Guerra ressalta que, após uma queimada, o tempo para iniciar a retomada do equilíbrio de um ecossistema, com a recuperação de fauna e flora, pode superar o período cinco anos. Neste mês de janeiro, dois focos de incêndio foram denunciados à prefeitura, na Pedra dos Olhos e também no Vale Mulembá.