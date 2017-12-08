Vitória: endividamento é recorde e empréstimo pessoal se torna vilão

Quatro instituições financeiras participam do evento Crédito: Divulgação

A inadimplência em Vitória atingiu os maiores níveis já registrados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio): 63,2% das famílias da capital admitem que possuem ao menos uma conta em atraso. Isso significa um número aproximado de 80 mil famílias. Com dados tão alarmantes, o economista Ricardo Paixão dá dicas para que a população evitar as dívidas.

Segundo a Pesquisa de Inadimplência e Endividamento do Consumidor, os empréstimos pessoais passaram a ser o principal tipo de dívida contraída pelos moradores da capital. O cartão de crédito, que era o vilão no mês de outubro, deixou de ser o item que mais complica a vida das famílias.

O economista Ricardo Paixão diz que contrair empréstimos para quitar outras dívidas pode se tornar um grande problema. “Isso é extremamente perigoso. As pessoas já estão endividadas e vão contrair uma nova dívida para pagar um débito antigo. Se isso não for feito com muita responsabilidade e controle, pode virar uma bola de neve e fugir do controle das famílias.”

O especialista também indica que, para quem já está endividado, é interessante utilizar o 13º salário para quitar os débitos. Ele também aconselha que as famílias fiquem atentas aos feirões de negociação de dívidas, que oferecem boas condições para os devedores saírem do 'vermelho'.

Já mirando o Natal, Ricardo Paixão afirma que os consumidores devem evitar se deixar levar pela emoção do período e priorizar as compras que são realmente necessárias. Sobre os cartões de crédito, o economista diz que é preciso ter cuidado, já que os juros são altíssimos. Para as pessoas que têm dificuldade para se controlar na hora das compras, ele aconselha que esses consumidores se desfaçam do cartão de crédito ou que reduzam o limite da fatura.

O diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, indica para os consumidores que é importante estabelecer prioridades e comprar de forma consciente. “O pior cenário é as pessoas voltarem a consumir estimulados por políticas de governo que não se consolidaram ou até pela divulgação de ofertas tentadoras. Mesmo que as pessoas não comprem tudo e que o comércio não venda tudo o que gostaria de vender neste momento, é importante que a gente possa ir crescendo de uma maneira lenta, mas sustentável para que, lá na frente, a gente não caia em uma dificuldade tão grande como a que estivemos nesses últimos tempos.”

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Melhoria

Apesar do alto índice de inadimplência em Vitória, a Fecomércio aposta em um Natal com mais vendas. A expectativa é que o varejo capixaba tenha um crescimento entre 3% e 5% em relação ao Natal do ano passado, segundo o diretor da instituição José Carlos Bergamin.