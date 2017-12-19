Ecobalsas Crédito: Divulgação | Ecobalsas

As prefeituras de Vitória e Vila Velha assinaram uma parceria para iniciar a operação de um sistema de transporte aquático entre as duas cidades. A primeira linha a entrar em funcionamento vai fazer o trajeto entre o Parque da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, na Capital. O sistema será voltado para o transporte turístico.

A previsão, segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcos Machado, é que o sistema comece a operar já em janeiro de 2018. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), no entanto, preferiu não falar sobre datas para o início das operações e disse apenas que a expectativa é que as balsas comecem a transportar passageiros em algum momento de 2018.

Your browser does not support the audio element. Vitória e Vila Velha assinam convênio para operação de balsas

A linha entre a Praça do Papa e o Parque da Prainha será operada pela empresa Ecobalsas. Segundo Anibal de Abreu, que é um dos sócios da empresa, duas balsas com capacidade de transportar 140 pessoas e 40 bicicletas vão fazer operar a primeira linha que será criada.

Ainda de acordo com Anibal de Abreu, o pagamento poderá ser feito com um aplicativo. Apesar de ainda não haver uma definição em relação ao valor da tarifa, ele disse que a empresa já tem uma ideia do custo. “Obviamente, a gente vai fazer alguns estudos finais de transporte, mas o valor vai ficar abaixo de R$ 4.”

O preço pode variar de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo passageiro. Quem utilizar as balsas vai poder optar, por exemplo, por um plano mensal pré-pago. De acordo com o representante da empresa, a ideia é que as balsas funcionem diariamente entre 6h e 22h.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Antônio Marcos Machado, apesar de o objetivo ser o transporte de turistas, nada impede que os moradores das duas cidades utilizem as balsas. “A população pode usar. É um meio de transporte e essas pessoas não deixam de ser turistas também.”

Com a assinatura da parceria entre as duas prefeituras, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, já fala com otimismo sobre um possível retorno do sistema aquaviário na região metropolitana, desativado desde 1998. “Nós estamos a um passo de retomar o sistema aquaviário em Vitória.”

Ainda de acordo com Luciano Rezende, já há conversas em andamento também com os municípios da Serra e de Cariacica para que o sistema de transporte aquático seja implementado em parcerias com esses municípios.

Antes que esse sistema possa operar, ainda é necessária a publicação de um decreto pela prefeitura de Vitória e a adequação dos píeres onde as embarcações vão atracar.

O empresário Anibal de Abreu afirmou que outras três linhas provavelmente também serão criadas. Uma entre o Forte São João e o bairro Aribiri, outra entre a Avenida Beira Mar e o Museu da Vale e uma terceira entre Porto de Santana e o Cais do Hidroavião.

SAIBA MAIS

Transporte

Duas balsas farão o trajeto entre o Parque da Prainha (Vila Velha) e a Praça do Papa (Vitória)

Horários

A previsão é que o serviço funcione diariamente, entre as 6h e 22h

Duração

O trajeto terá duração de 10 minutos.

Capacidade

Cada balsa tem capacidade para 140 passageiros e 40 bicicletas

Valores

A expectativa é que a passagem custe menos de R$ 4

Previsão

Prefeitura de Vila Velha acredita que o sistema comece a funcionar em janeiro de 2018. Vitória não confirma

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