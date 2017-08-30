Muitos motoristas podem se questionar a respeito do destino do dinheiro arrecadado com multas de trânsito nas cidades. Para quem ainda não sabe, todos os recursos recebidos pelos municípios e pelo Estado por meio de autos de infração devem ser aplicados, obrigatoriamente, em melhorias no trânsito. Somente o Detran do Espírito Santo arrecadou, em 2016, mais R$ 24 milhões.

O diretor geral do Detran do Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explica que a intenção é fazer com que o dinheiro que vem das irregularidades praticadas por alguns motoristas retorne em benefícios para um trânsito mais seguro.

Your browser does not support the audio element. Vitória e Vila Velha arrecadaram R$ 3,7 milhões com multas em 2017

“É essa parcela da sociedade, pagando essas multas, que banca essa conta toda de reinvestimento em educação, fiscalização e todas as demais ações previstas no Código de Trânsito, que a gente vem executando”, explicou.

Todo esse dinheiro é obrigatoriamente usado para custear medidas como sinalização, ações de trânsito e melhorias de equipamentos para os agentes de fiscalização. Tudo o que é recebido pelo Detran é investido no trânsito de 70 cidades capixabas.

Os quatro maiores municípios da Grande Vitória estão entre esses que não recebem o investimento feito pelo Detran a partir das multas porque possuem o trânsito municipalizado. Assim, o dinheiro vem das infrações registradas pelos agente municipais. O campeão de arrecadação com multas na região metropolitana é Vitória, que levantou R$ 2,7 milhões em 2017 com autos de infração de trânsito.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, esse valor não é o bastante para os investimentos necessários. “Na verdade, eles não são suficientes. O recurso do rotativo também é utilizado para essa finalidade. Então, o rotativo se soma às multas para que nós possamos fazer manutenção de sinalização semafórica horizontal e vertical”, disse.

Em Vitória, 70% do valor que vem das multas é investido diretamente no trânsito e outros 30% vão para melhorias na Guarda Municipal. A prefeitura da Serra também alega que busca complementações para fazer as ações necessárias no trânsito. Neste ano, o município recebeu R$ 600 mil de multas.

A sinalização é a principal preocupação na cidade, segundo a secretária Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani. “A gente tem aplicado 80% de multas de trânsito na sinalização. Os outros 20% são aplicados em equipamentos, cones, tudo voltado para a operação de trânsito”, explicou.