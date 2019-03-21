Vitória e Cesan anunciam plano para tratar 100% do esgoto até 2025

Esgoto sendo lançado em um canal que deságua na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A poluição causada pelo despejo irregular de esgoto é um problema antigo em Vitória, já que milhares de imóveis da cidade não estão ligados à rede pública de coleta de esgotamento sanitário. Esse número chega a cerca de 5,7 mil imóveis. Para pôr fim a essa problema, a prefeitura de Vitória e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) firmaram um convênio e planejam que o município tenha 100% do esgoto coletado e tratado até 2025.

O convênio assinado nesta quinta-feira (21) terá 30 anos de vigência e prevê um investimento de aproximadamente R$ 362 milhões. Desse total, cerca de R$ 137 milhões serão investidos nas redes de esgoto, enquanto R$ 225 serão usados no sistema de abastecimento de água.

De acordo com estimativa da prefeitura, cerca de 5.700 imóveis da cidade, localizados em ruas e avenidas onde já há infraestrutura disponibilizada pela concessionária, ainda precisam concluir suas ligações à rede coletora. A Cesan estima que 9% de todos os imóveis da cidade não têm o serviço disponível. Em relação aos bairros que receberão obras no sistema de esgoto, a maior parte é localizada áreas elevadas da cidade, como Itararé, Bairro da Penha, Bonfim, Gurigica, Piedade, Romão, Fonte Grande e Conquista.

No entanto, a promessa de coletar e tratar totalmente o esgoto de Vitória não é uma novidade. Em 2012, em um evento do extinto do Programa Águas Limpas, a prefeitura sob o comando de João Coser, e o Governo do Estado anunciaram que Vitória já tinha condições de tratar 100% do seu esgoto. Naquela ocasião, o Estado era comandado pelo governador Renato Casagrande em seu primeiro mandato.

LIGAÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES

De acordo com o plano assinado nesta quinta, cerca de R$ 11 milhões serão usados para fazer as ligações de famílias que não têm condições financeiras de bancar a obra. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, explicou o critério que será usado para escolher as residências beneficiadas.

"Para isso tem cadastros confiáveis nacionais do Bolsa Família, por exemplo. Tem cadastros do IBGE e dados técnicos. Não é uma opção que você diga aqui ou ali. Isso tem relação com dados técnicos. Para as famílias que não tem condições de fazer a sua ligação, nesse contrato está prevista a ligação intradomiciliar", disse o prefeito de Vitória.

Para os proprietários que têm condições financeiras e que ainda não fizeram as ligações, o prefeito afirmou que as fiscalizações irão continuar e multas podem ser aplicadas. O valor da multa varia de acordo com o consumo de água do imóvel, sendo aplicada sob a média dos três últimos meses de consumo, podendo variar R$ 900 a R$ 20 mil.

OBRAS PREVISTAS PARA ÁREAS IRREGULARES

Em relação aos investimentos no abastecimento de água, os recursos serão usados para reforço de redes, construção de elevatórias e ampliação de reservatórios. O presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis afirmou que existe um diálogo da companhia com o Ministério Público do Espírito Santo, para regularizar o abastecimento de água e coleta de esgoto em alguns loteamentos com ocupações irregulares.

"Estamos identificando essas áreas. Vamos fazer, com o Ministério Público, Termos de Ajuste de Conduta, porque tem uma lei federal que não permite que a Cesan entre nessas áreas irregulares", explicou o presidente da Cesan.