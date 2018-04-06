A Linha Verde ficou uma semana sem funcionar por força de uma liminar. Crédito: Gazeta Online

Your browser does not support the audio element. Vitória é a última capital do país a implementar o corredor exclusivo

Por meio de nota, a secretaria informou que todas as Capitas do Brasil já possuem corredores exclusivos para ônibus e que Vitória irá implantar a faixa para ônibus de transporte coletivo, escolares, de turismo, vans e táxis, como também para carros com três ou mais passageiros, incluindo veículos conduzidos por motoristas de aplicativos.

Segundo o secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, um grupo de acompanhamento da Linha Verde será criado com representantes de bairros de Vitória para monitorarem, periodicamente, o funcionamento da faixa exclusiva.

“A ideia é que nós tenhamos um calendário de reuniões com essas associações. Então, depois da volta da operação da Linha Verde, eu não posso precisar uma data, mas entorno de 15 a 20 dias após a volta da operação vamos voltar e apresentar para eles um balanço desse funcionamento.”

Para o analista de sistemas Maico Schaffer, a Linha Verde precisa ser ampliada para outros pontos da cidade Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com o secretário, a formação do grupo foi uma sugestão promotor de Justiça Marcelo Lemos, que participou como observador de

. A informação foi confirmada pelo Ministério Público Estadual (MPES).

Por meio de nota, a instituição informou que “em votação, foi aprovada a sugestão do promotor de Justiça de transformar os participantes do encontro em um grupo de acompanhamento da Linha Verde.”

Além disso, a nota acrescenta que, de acordo com o promotor Marcelo Lemos, o Ministério Público pretende ir além e discutir o Plano de Mobilidade Urbana de Vitória e como a Linha Verde se encaixará nele.

O tatuador William Nascimento diz que, quando estava em operação, a Linha Verde aumentou o tempo do percurso dele pela Praia de Camburi. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Motoristas e passageiros de ônibus já começam a se preparar para a volta da faixa exclusiva. Para o analista de sistemas Maico Schaffer, a Linha Verde precisa ser ampliada para outros pontos da cidade para que funcione melhor para os passageiros de ônibus. "Para beneficiar o coletivo, que é a finalidade, teria que ser expandido.”

O tatuador William Nascimento, de 30 anos, que passa por Camburi como motorista, diz que quando estava em operação, a Linha Verde aumentou o tempo do percurso dele pela Praia de Camburi. “Para mim, fica complicado, o trânsito 'agarra' e demoro mais a chegar a minha casa.”