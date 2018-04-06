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Linha Verde

Vitória é a última capital do país a implementar o corredor exclusivo

Antes, apenas Rio Branco, capital do Acre, não tinha corredor exclusivo, implantado no dia 19 de março

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 21:08

Publicado em 

05 abr 2018 às 21:08
A Linha Verde ficou uma semana sem funcionar por força de uma liminar. Crédito: Gazeta Online
Na próxima terça-feira (10), a Linha Verde voltará a funcionar na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi. Com isso, Vitória será a última Capital brasileira a implantar um corredor exclusivo para ônibus. A informação é confirmada pela própria Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana (Setran). Antes, apenas Rio Branco, capital do Acre, não tinha corredor exclusivo, implantado no dia 19 de março.
Vitória é a última capital do país a implementar o corredor exclusivo
Por meio de nota, a secretaria informou que todas as Capitas do Brasil já possuem corredores exclusivos para ônibus e que Vitória irá implantar a faixa para ônibus de transporte coletivo, escolares, de turismo, vans e táxis, como também para carros com três ou mais passageiros, incluindo veículos conduzidos por motoristas de aplicativos.
Segundo o secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, um grupo de acompanhamento da Linha Verde será criado com representantes de bairros de Vitória para monitorarem, periodicamente, o funcionamento da faixa exclusiva.
“A ideia é que nós tenhamos um calendário de reuniões com essas associações. Então, depois da volta da operação da Linha Verde, eu não posso precisar uma data, mas entorno de 15 a 20 dias após a volta da operação vamos voltar e apresentar para eles um balanço desse funcionamento.”
Para o analista de sistemas Maico Schaffer, a Linha Verde precisa ser ampliada para outros pontos da cidade Crédito: Rafael Monteiro de Barros
De acordo com o secretário, a formação do grupo foi uma sugestão promotor de Justiça Marcelo Lemos, que participou como observador de
uma reunião entre a prefeitura e as associações de moradores
. A informação foi confirmada pelo Ministério Público Estadual (MPES).
Por meio de nota, a instituição informou que “em votação, foi aprovada a sugestão do promotor de Justiça de transformar os participantes do encontro em um grupo de acompanhamento da Linha Verde.”
Além disso, a nota acrescenta que, de acordo com o promotor Marcelo Lemos, o Ministério Público pretende ir além e discutir o Plano de Mobilidade Urbana de Vitória e como a Linha Verde se encaixará nele.
O tatuador William Nascimento diz que, quando estava em operação, a Linha Verde aumentou o tempo do percurso dele pela Praia de Camburi. Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Motoristas e passageiros de ônibus já começam a se preparar para a volta da faixa exclusiva. Para o analista de sistemas Maico Schaffer, a Linha Verde precisa ser ampliada para outros pontos da cidade para que funcione melhor para os passageiros de ônibus. "Para beneficiar o coletivo, que é a finalidade, teria que ser expandido.”
O tatuador William Nascimento, de 30 anos, que passa por Camburi como motorista, diz que quando estava em operação, a Linha Verde aumentou o tempo do percurso dele pela Praia de Camburi. “Para mim, fica complicado, o trânsito 'agarra' e demoro mais a chegar a minha casa.”
A Linha Verde volta a funcionar na próxima terça-feira (10), na Praia de Camburi. O horário de funcionamento da faixa exclusiva será de 6h às 20h, de segunda a sexta, e de 6h às 14h, aos sábados.

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