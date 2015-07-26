Vitória possui o maior manguezal urbano do Brasil e um dos maiores do mundo, com extensão de cerca de 11 quilômetros quadrados. Desse ecossistema costeiro, que compreende toda a baía da cidade, indo do bairro Santo Antônio até o bairro Jabour, muitos capixabas tiram o seu sustento. Ele está diretamente ligado à cultura gastronômica do Estado. Entretanto, ainda enfrenta problemas como o acúmulo de lixo e o despejo de esgoto in natura. No último mês, em uma das ação de limpeza foram retiradas duas toneladas de lixo. Na coleta, foram encontrados cinco sofás, somente na Ilha do Campinho.

Your browser does not support the audio element. -Vitória é a cidade com o maior manguezal do Brasil e um dos maiores do mundo - CBNGAZ - 4.07s - 26-07-15.mp3

A informação é do secretário municipal de Meio Ambiente, Max da Mata. Ele avalia que de uma forma geral os mangues da capital capixaba são bem conservados, mas a prefeitura precisa intensificar atividades com as comunidades do entorno para promover o equilíbrio do ecossistema.

"Além do trabalho de limpeza que tem que ser feito permanentemente, em função do lixo que chega até ele por meio da maré, o lixo jogado fora de lugar, temos o problema de esgoto. Estamos realizando um trabalho forte para fazer a ligação do esgoto das residências à nossa rede municipal e até fiscalizar outros municípios que não tem essa ligação e esse esgoto chega até o nosso manguezal", afirmou.

A cidade já conta com 77% de rede de esgoto. Esse percentual deve saltar para 85%, com o início do funcionamento da rede de tratamento de esgoto do bairro Grande Vitória. Desse total, somente 65% das residências têm a ligação, segundo o secretário de Meio Ambiente. "É um número que precisa crescer e tem crescido. Para se ter uma ideia, nos primeiros seis meses desse ano, com as ligações que foram feitas, deixamos de jogar 2 milhões de litros de esgoto na baía de Vitória. É um trabalho que estamos intensificando. Temos uma legislação que agora nos ajuda nesse trabalho de cobrança e fiscalização, inclusive com notificação e auto de infração para quem ainda não fez a interligação", pontuou.

Bairros como Nova Palestina e Resistência são locais onde ainda é necessário realizar trabalhos constantes, devido a pontos viciados de lixo próximo ao manguezal. Esses entulhos muitas vezes são descartados por moradores de outros bairros e cidades. A própria comunidade tem denunciado o descarte ilegal por meio dos números 190, acionando a Guarda Municipal, e 156 do Fala Vitória. A prefeitura também realiza a fiscalização no período do defesa e da andada do caranguejo para combater a pesca ilegal, segundo Da Mata.

Para comemorar o Dia do Manguezal, celebrado neste domingo (26), a prefeitura de Vitória desenvolveu uma série de ações de conscientização. No Parque da Baía Noroeste, situado no centro do manguezal, centenas de crianças desenvolveram atividades educativas, como teatro e oficinas, sobre a preservação dos manguezais.

Além disso, placas foram instaladas ao longo da orla de Vitória com informações sobre o que não se pode fazer na área de manguezal, como jogar lixo, fazer aterro e atear fogo. A pequena Maria Eduarda Apolinário Silva, 6 anos, aprendeu mais uma lição durante a ação. "Eu sei que não pode cortar árvores do manguezal", contou.