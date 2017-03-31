Vitória é a 2ª capital do Brasil onde mais se utiliza a internet para autodiagnóstico

Os moradores de Vitória têm preferido buscar a internet ao invés de um médico na hora da doença. É o que demonstra uma pesquisa feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que revela que a capital capixaba é a segunda no ranking das cidades que buscam a internet para o autodiagnóstico. Vitória e Salvador, na Bahia, ficaram em segundo lugar na pesquisa, e 59% dos entrevistados afirmaram usar a rede para se informar sobre sintomas. O Distrito Federal ocupa o 1º lugar, com 66%.

A pesquisa mostra que, entre os entrevistados, 18% não consideram a avaliação médica importante para o diagnóstico. Outros 17% disseram que o preço elevado das consultas leva à preferência pelos buscadores da internet. Do total, 7% consideram os médicos inacessíveis. Essas atitudes podem gerar grande um problema de saúde pública, como explica o farmacêutico e pesquisador do instituto, Ismael Rosa.

Your browser does not support the audio element. Vitória é a segunda capital do Brasil onde mais se utiliza a internet para autodiagnóstico

“A pessoa ao se autodiagnosticar e entrar na internet e pesquisar por exemplo, por dor de cabeça, cefaleia, coloca alguns sintomas e aparecem milhares de resultados. Esses resultados, na maioria, não têm referência, não têm respaldo científico, e o cidadão comum não tem capacidade técnica suficiente para poder interpretar aquilo”, declarou à Rádio CBN.

Depois do autodiagnóstico, normalmente o usuário faz a automedicação, com a ingestão de medicamentos sem a prescrição de um médico. A médica Thais Paste informa que essa atitude pode trazer vários riscos, entre eles, a intoxicação pela mistura de medicamentos.

“A interação medicamentosa é um problema muito comum relacionado à automedicação, podendo causar intoxicações, anulação do efeito terapêutico, e exacerbação dos efeitos adversos. E não bastasse tudo isso, o uso de medicamentos indevidamente pode mascarar sintomas importantes para o diagnóstico de doenças graves”, disse.