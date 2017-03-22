Vitória dispensa alvará para pequenas reformas em imóveis

Quem for fazer pequenas reformas em casas ou edificações comerciais em Vitória não precisa mais do alvará da Prefeitura. Um instrução normativa do município incluiu 15 serviços de manutenção que podem ser realizados sem licença prévia ou responsável técnico. Também não será mais necessário efetuar o pagamento de R$ 99,11, que é o valor da taxa de alvará de pequena reforma.

Entre as pequenas obras que não são mais exigidas a autorização, estão troca de piso e janelas, pintura externa de fachada em edificações de até três pavimentos, rebaixamento de teto, manutenção de deck, entre outros.

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De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, a dispensa de licenciamento é válida para obras que não prejudiquem a estrutura da edificação.“O proprietário pode fazer os reparos necessários à melhoria do imóvel, como pintura, troca de piso, de janela e outras coisas listadas nestes 15 itens ou mais, desde que não sejam obras que interfiram na estrutura do imóvel”, afirmou à Rádio CBN.

Sem burocracia

Proprietário de uma construtora, o engenheiro Vitor Grasseli, avalia que a Instrução Normativa 02/17 vai beneficiar moradores e também o setor público. “Assim como o contribuinte perde tempo indo a prefeitura, levando documento, esperando o município analisar para liberar a licença, por outro lado, a prefeitura também está perdendo o tempo dela para analisar coisas que são extremamente simples, como uma troca de piso”, analisou.