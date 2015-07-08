Vitória deve iniciar exportação direta para China até o fim deste ano

Uma rota direta entre o porto de Vitória e cidade de Zhuhai, na China, deve entrar em operação até o final deste ano, para que a capital passe a ter condições de receber navios chineses. O protocolo de intenções foi assinado pelo vice-prefeito de Vitória, Waguinho Ito, e o prefeito de Zhuhai, Jiang Ling, sob a mediação da Câmara de Comércio Brasil-China no Espírito Santo, durante a visita de uma comitiva capixaba ao país oriental, no final de junho.

O diretor-executivo da Câmara de Comércio Brasil-China, Carlos Eiras, diz que os estudos técnicos devem ser concluídos ainda este mês, e a oficialização deve ocorrer até novembro. Com a mudança, a chegada de mercadorias diretamente da China para Vitória deve durar de 25 a 30 dias. Atualmente, o prazo é de cerca de 50 dias, por elas terem que passar antes por outros Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Your browser does not support the audio element. - Vitória deve iniciar exportação direta para a China até o Fim deste ano - CBNGAZ - 3.44s - 07-07-15.mp3

Isso ocorre porque as mercadorias da China vêm em navios de maior porte, que não entram no Porto de Vitória. Segundo Eiras, a parceria consiste em começar a operar nessa rota com navios menores, que caibam no Porto capixaba.

“Hoje nós estamos com a dificuldade dessa linha direta, porque a capacidade do porto não permite a entrada de grandes navios, e esse acordo de cooperação que foi assinado na cidade de Zhuhai, na província de Cantón, vai trazer a oportunidade de navios de menor tamanho venham para o porto de Vitória e tragam as mercadorias que já são importadas e volte com mercadorias do Espírito Santo para ser comercializadas na China”, disse à Rádio CBN Vitória.

Benefício às pequenas e médias empresas

Os maiores beneficiados do Estado, para a exportação, seriam as pequenas e médias empresas, que hoje não têm um acesso direto ao mercado externo, de acordo com o diretor.

“As grandes empresas não precisam desse apoio total, elas já têm estrutura e todos os caminhos que precisam ser percorridos. Os pequenos e médios produtores, principalmente nessa crise, vão encontrar, através dessa linha direta e do retorno desses contêineres que vão ter que retornar, de preferência cheios, vão ter todo apoio para que possa produzir mais, possam ter uma posição mais segura”, disse Eiras.

Principais mercadorias

Os principais produtos exportados devem ser granito, café, laticínios, pimenta do reino, chocolate, cacau, carne, frango, cachaça e madeira. Por outro lado, também chegarão mais rápido e com preços reduzidos ao porto de Vitória produtos como eletrodomésticos, eletrônicos, motos, bicicletas, geladeiras, celulares e videogames. Além da entrega mais rápida, eles contarão com frete mais barato.