Para animar o Carnaval de Vitória, 23 blocos vão desfilar pelas ruas da cidade atraindo milhares de foliões. E, pela primeira vez, os grupos vão receber uma ajuda financeira e logística do município para poderem se organizar. Os blocos contemplados tiveram o nome divulgados na última sexta-feira (09) pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) após participarem do Edital de Apoio Logístico e Financeiro aos Desfiles dos Blocos Carnavalescos de Rua de Vitória 2015. Os desfiles acontecem de 17 de janeiro a 28 de fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Vitória dará apoio financeiro para blocos que vão desfilar nas ruas da cidade

As datas foram definidas em conjunto com os blocos, levando em consideração alguns critérios, como, por exemplo, a alternância do dia dos desfiles de blocos com mais de 5 mil integrantes. Blocos tradicionais como Apaixonados pelo Triângulo, Kustelão, Gaylinhas, Cabeça de Queijo e Regional da Nair estão entre os selecionados. Segundo a secretária municipal de Cultura, Ana Laura Nahas, o Edital foi uma forma de organizar os desfiles dos blocos de rua, minimizando os impactos no trânsito e também na vida cidadão que está fora do universo do Carnaval.

"Pela primeira vez fizemos um edital, um chamamento público, para que os blocos já cadastrados se inscrevessem. Ele tem uma série de critérios para definir quais blocos vão desfilar e quando vão desfilar. Isso tudo para ordenar um pouco e estimular o Carnaval, que é uma festa muito importante para a cultura do Estado e do país", afirmou.

Foram acordados ainda que os blocos que desfilam no mesmo dia, se apresentem em regiões diferentes da cidade, para também não causar tumultos. Para manter a organização, segundo a secretária, os blocos assinaram um termo de compromisso com a Prefeitura de Vitória, a Secretária Municipal de Trânsito, a Secretária Municipal de Saúde, a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

"Assim, a gente divide um pouco e organiza, sempre em parceria com os blocos. Isso é uma coisa muito importante para nós, conseguir manter um dialogo e estabelecer esses critérios sempre em conjunto. A gente conseguiu uma equação muito importante para manter a harmonia do Carnaval desse ano", explicou.

A ajuda de custo é para os blocos se organizarem, com adereços e bandas. Ana Laura Nahas ressalta que o dinheiro é destinado a contratações ligadas à Cultura e um estímulo ao Carnaval, e os blocos vão precisar prestar contas de como utilizaram esse dinheiro.