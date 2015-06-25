Vitória corta verba da procissão marítima de São Pedro em 2015

A tradicional procissão marítima de São Pedro, realizada há quase 90 anos na Capital, não vai premiar os barcos mais bem ornamentados. Este ano a procissão não terá o apoio financeiro da Prefeitura de Vitória. A administração alega que a Colônia de Pescadores não comprovou os gastos referentes ao ano de 2014. A entidade, entretanto, alega que fez a prestação de contas da forma correta, como nos anos anteriores.A procissão que homenageia o santo padroeiro é realizada desde 1929 pelos pescadores que pedem proteção e pesca farta durante todo ano. Cerca de 200 embarcações, devidamente enfeitadas, saem em procissão da Capitania dos Portos, na Enseada, em direção ao Centro de Vitória. Nas proximidades do Museu da Vale, os pescadores retornam à capitania e depois se encaminham até a Praça do Papa.

Your browser does not support the audio element. Vitória corta verba de procissão marítima de São Pedro em 2015

O presidente da Colônia de Pescadores da Praia do Suá, Álvaro Martins, conta que no ano passado a Prefeitura repassou R$ 60 mil para a organização do evento. Ele contou que a verba foi utilizada para pagar entre R$ 250 e R$ 400 para os barcos participantes, premiar as 10 embarcações mais bem ornamentadas e comprar os fogos de artifício. A premiação variou entre R$ 600 e R$ 2,5 mil

Busca de apoio

Para não deixar de fazer a festa este ano, os pescadores tentam obter apoio junto à iniciativa privada para pagar, pelo menos, a participação dos barcos, já que há um custo para os participantes.

“Estamos tentando apoio com algumas empresas para pagar todos os barcos que participarem para comprar o óleo e cobrir os custos dos enfeites. Independente do dinheiro, os pescadores gostam de enfeitar as embarcações, então, nada mais justo que dar uma participação em dinheiro para cada barco”, disse.

Fora da Praça do Papa

Por meio de nota, a prefeitura informou que a tradicional Festa de São Pedro está mantida e será realizada nos próximos dias 26 e 27 na Rua João Batista Parra, dentro do bairro da Praia do Suá.