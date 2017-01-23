Vitória corta repasse ao fundo de segurança para não comprometer outros serviços públicos

Nesta segunda-feira (23), o Diário Oficial de Vitória trouxe a informação de que não haveria repasse para o Fundo Municipal de Segurança Urbana (Funseg), no exercício financeiro de 2016, de recursos provenientes da aplicação de multas e do estacionamento rotativo. A lei, que foi sancionada em abril do ano passado, previa o transferência de 30% dos recursos arrecadados dessas fontes. A prefeitura de Vitória alega que o repasse comprometeria o funcionamento de serviços públicos.

Em 2016, foi criado o Funseg, para onde seriam direcionados recursos que seriam investidos em questões como compra e modernização de equipamentos da Guarda Municipal. A publicação feita no Diário Oficial altera a lei que criou o Funseg e determina que, no exercício financeiro de 2016, não haveria repasse de recursos provenientes das multas de trânsito e do rotativo.

Your browser does not support the audio element. Vitória corta repasse a fundo de segurança para não comprometer outros serviços públicos

O diretor do Sindicato dos Agentes da Guarda Municipal (Sindiagentes), Ênio Kalic, afirma que o projeto que criou o Funseg foi usado pela administração municipal como algo para ganhar apoio dos agentes de trânsito, quando a prefeitura tentou unificar as carreiras de guarda civil e de trânsito no ano passado e que a mudança publicada no Diário Oficial seria uma evidência disso.

“Mostra que, em 2016, o que estava previsto nessa lei não vai ser cumprido. Ou seja, foi um discurso vazio. Foi para poder mostrar para os agentes de trânsito e também para nós da guarda civil que isso era interessante, que nós teríamos uma fonte de receita para equipar a Guarda que hoje está sucateada”, disse.

Nesta segunda, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) justificou a alteração publicada no Diário Oficial. Por meio de nota, informou que a mudança ocorreu porque o Funseg foi criado no meio do exercício financeiro, quando todo o orçamento já havia sido distribuído e empenhado.