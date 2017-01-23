Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Vitória corta repasse ao fundo de segurança para não comprometer outros serviços públicos

Fundo Municipal de Segurança Urbana (Funseg) não terá recursos provenientes de multas e estacionamento rotativos, relativos a 2016

Publicado em 23 de Janeiro de 2017 às 19:45

Publicado em 

23 jan 2017 às 19:45
Nesta segunda-feira (23), o Diário Oficial de Vitória trouxe a informação de que não haveria repasse para o Fundo Municipal de Segurança Urbana (Funseg), no exercício financeiro de 2016, de recursos provenientes da aplicação de multas e do estacionamento rotativo. A lei, que foi sancionada em abril do ano passado, previa o transferência de 30% dos recursos arrecadados dessas fontes. A prefeitura de Vitória alega que o repasse comprometeria o funcionamento de serviços públicos.
Em 2016, foi criado o Funseg, para onde seriam direcionados recursos que seriam investidos em questões como compra e modernização de equipamentos da Guarda Municipal. A publicação feita no Diário Oficial altera a lei que criou o Funseg e determina que, no exercício financeiro de 2016, não haveria repasse de recursos provenientes das multas de trânsito e do rotativo.
Vitória corta repasse a fundo de segurança para não comprometer outros serviços públicos
O diretor do Sindicato dos Agentes da Guarda Municipal (Sindiagentes), Ênio Kalic, afirma que o projeto que criou o Funseg foi usado pela administração municipal como algo para ganhar apoio dos agentes de trânsito, quando a prefeitura tentou unificar as carreiras de guarda civil e de trânsito no ano passado e que a mudança publicada no Diário Oficial seria uma evidência disso.
“Mostra que, em 2016, o que estava previsto nessa lei não vai ser cumprido. Ou seja, foi um discurso vazio. Foi para poder mostrar para os agentes de trânsito e também para nós da guarda civil que isso era interessante, que nós teríamos uma fonte de receita para equipar a Guarda que hoje está sucateada”, disse.
Nesta segunda, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) justificou a alteração publicada no Diário Oficial. Por meio de nota, informou que a mudança ocorreu porque o Funseg foi criado no meio do exercício financeiro, quando todo o orçamento já havia sido distribuído e empenhado.
O comunicado acrescenta que se fosse feito o repasse em 2016, haveria necessidade de paralisação de atividades, o que poderia prejudicar algumas secretarias no exercício financeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados