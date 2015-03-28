Vitória corta R$ 52 milhões nas despesas do município

A Prefeitura de Vitória vai cortar R$ 52 milhões nas despesas do município este ano. Os cortes nos serviços de vigilância patrimonial e limpeza pública chegam a R$ 23 milhões. Demissões também foram feitas e devem alcançar um total de 195 funcionários comissionados até o fim de 2015. De acordo com o Executivo Municipal, a readequação da receita foi necessária por causa da crise econômica atual e pela queda de receita proveniente da perda do Fundap e da queda de arrecadação no ICMS.O ano de 2015 será difícil para os municípios, de acordo com o secretário da Fazenda de Vitória, Alberto Borges. A prefeitura avalia que a receita caiu muito na Capital nos últimos anos. Somente com a perda da Fundap (o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), o município deixa de arrecadar, anualmente, a cifra de R$ 85 milhões.

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Áreas para cortes

Após um estudo, a administração municipal definiu em quais áreas os cortes seriam necessários e sem comprometer os serviços prestados à população. Os contratos de locação de banheiros hidráulicos para praias, carros de cooperativas, aluguel de imóveis, manutenção de áreas verdes e praças públicas também sofreram alterações.

Administrativamente, o município pretende reduzir gastos com telefonia, energia elétrica, hora extra e água. O maior contrato da Prefeitura de Vitória, na área de limpeza pública, passou de R$ 70 milhões para R$ 60 milhões. De acordo com o secretário de Administração, Davi Diniz de Carvalho, a limpeza pública não será prejudicada com a redução de gastos.

“O que foi proposto é otimizar as equipes da empresa terceirizada e alterar as rotas realizadas. Assim chegou-se a conclusão que é possível reduzir o contrato sem afetar a qualidade dos serviços prestados a população”, contou à Rádio CBN.

A princípio, os serviços à população não serão afetados. No entanto, se a crise financeira aumentar e o município perder mais receita, os cortes poderão ser revistos. “A população não vai sentir. Ela pode vir a ter alguma percepção caso nossa receita tenha uma piora ainda maior”, disse o secretário de Administração.

ICMS

As perdas com o ICMS foram as que mais impactaram a receita, afirmou o secretário da Fazenda, Alberto Borges. Vitória recebeu do Estado a quantia de R$ 468,8 milhões, provenientes do ICMS, no ano de 2013. Este ano, o valor será de R$ 346,9 milhões.