Nesta sexta-feira (08) Vitória completou 466 anos. Para comemorar a data, teve festa em um dos pontos mais tradicionais da cidade: o Parque Moscoso. A comemoração teve várias atrações culturais, distribuição de pipoca para os presentes e foi encerrada com o tradicional “Parabéns pra você” e distribuição de bolo. Segundo a Prefeitura, 800 pessoas participaram da festa.
Vitória completa 466 anos com o tradicional Parabéns pra você
O evento teve início às 09h com a apresentação da Banda Júnior da Polícia Militar. O ponto alto da festa foi o “Parabéns pra você”, puxado pelo prefeito Luciano Rezende (PPS), que estava acompanhado da esposa e os dois filhos. Após o parabéns, mil pedaços de bolo foram distribuídos.
Vários moradores da Capital e de outros municípios participaram das comemorações. O manobrista Valdecir Littig levou o filho Lorenzo, de 1 ano e 9 meses para participar das festividades. Ele conta que sempre leva o filho para brincar nos brinquedos do parque. “Ele gosta de brincar aqui. Hoje como tinha a festa, trouxe ele para prestigiar o evento”, contou.
O casal Rafael e Karolyna Reis também levou as filhas Gabriela e Beatriz de 2 anos e 4 meses para cantar parabéns para Vitória. Rafael conta que na infância sempre ia com os pais passear no Parque Moscoso. Nestes 466 anos da Capital, ele deseja que a cidade ofereca educação de qualidade e segurança para os moradores. “Mesmo com os problemas que a gente tem, com violência, educação, a gente espera que melhore, mas mesmo assim ela não deixa de ser uma cidade linda e maravilhosa”, disse.
O prefeito Luciano Rezende destacou que ao contrário de muitas cidades, Vitória consegue ficar melhor a cada ano. “Eu ouvi de um morador da cidade e acho que é a definição mais linda; Vitória é uma grande pequena cidade. Ela conseguiu ficar grande, cosmopolita, moderna, mas mantém a qualidade de vida de uma cidade pequena, com convívio familiar. Temos muitos desafios, mas precisamos comemorar os 466 anos dessa cidade que cada vez fica melhor”, afirmou.
Uma missa em homenagem à Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital, foi realizada na manhã desta sexta na Catedral de Vitória.