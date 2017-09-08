Aniversário de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Nesta sexta-feira (08) Vitória completou 466 anos. Para comemorar a data, teve festa em um dos pontos mais tradicionais da cidade: o Parque Moscoso. A comemoração teve várias atrações culturais, distribuição de pipoca para os presentes e foi encerrada com o tradicional “Parabéns pra você” e distribuição de bolo. Segundo a Prefeitura, 800 pessoas participaram da festa.

Your browser does not support the audio element. Vitória completa 466 anos com o tradicional Parabéns pra você

O evento teve início às 09h com a apresentação da Banda Júnior da Polícia Militar. O ponto alto da festa foi o “Parabéns pra você”, puxado pelo prefeito Luciano Rezende (PPS), que estava acompanhado da esposa e os dois filhos. Após o parabéns, mil pedaços de bolo foram distribuídos.

O casal Rafael e Karolyna levou as filhas Gabriela e Beatriz no Parque Moscoso Crédito: Patrícia Scalzer

Vários moradores da Capital e de outros municípios participaram das comemorações. O manobrista Valdecir Littig levou o filho Lorenzo, de 1 ano e 9 meses para participar das festividades. Ele conta que sempre leva o filho para brincar nos brinquedos do parque. “Ele gosta de brincar aqui. Hoje como tinha a festa, trouxe ele para prestigiar o evento”, contou.

O casal Rafael e Karolyna Reis também levou as filhas Gabriela e Beatriz de 2 anos e 4 meses para cantar parabéns para Vitória. Rafael conta que na infância sempre ia com os pais passear no Parque Moscoso. Nestes 466 anos da Capital, ele deseja que a cidade ofereca educação de qualidade e segurança para os moradores. “Mesmo com os problemas que a gente tem, com violência, educação, a gente espera que melhore, mas mesmo assim ela não deixa de ser uma cidade linda e maravilhosa”, disse.

O prefeito Luciano Rezende destacou que ao contrário de muitas cidades, Vitória consegue ficar melhor a cada ano. “Eu ouvi de um morador da cidade e acho que é a definição mais linda; Vitória é uma grande pequena cidade. Ela conseguiu ficar grande, cosmopolita, moderna, mas mantém a qualidade de vida de uma cidade pequena, com convívio familiar. Temos muitos desafios, mas precisamos comemorar os 466 anos dessa cidade que cada vez fica melhor”, afirmou.