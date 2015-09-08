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Vitória celebra 464 anos com festa no Parque Moscoso

Foram distribuídas 2,5 mil fatias de bolos para a população que esteve na comemoração

Publicado em 08 de Setembro de 2015 às 18:08

Publicado em 

08 set 2015 às 18:08
Vitória, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, comemorou 464 anos de sua fundação nesta terça-feira (8). E como já é tradição, as pessoas que foram ao Parque Moscoso pela manhã manhã puderam se juntar a outros moradores da cidade para cantar o “Parabéns a você”.
O destaque da festividade foi a distribuição de 2,5 mil fatias do bolo de aniversário da cidade. As pessoas que foram ao Parque Moscoso também puderam conferir apresentações da banda da Fafi e de teatro de bonecos da Guarda Municipal.
Além da população, participaram do evento secretários municipais, vereadores e o prefeito Luciano Rezende. Luciano ressaltou que o principal desafio para fazer de Vitória uma cidade melhor é a boa gestão dos recursos públicos.
“O grande desafio é manter a gestão dos recursos da cidade em dia. Depois do fim do Fundap, a cidade teve que ser reinventada. Nossa equipe está fazendo um esforço enorme para que, nesse cenário difícil, continuar sendo reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, nós estamos melhorando a qualidade do gasto público, fazendo mais com menos, e essa cidade pós-fundap terá que manter essa austeridade, esse cuidado, para que possa continuar evoluindo e recebendo bem todos que por aqui passam”, disse o prefeito.
A artista plástica capixaba e moradora de Vitória, Luciana Pizaia, contou o que espera para o futuro do município. “Melhorias que todo mundo espera: transporte, saúde e educação, por exemplo. Espero aquilo que a maioria das pessoas espera de uma cidade, que a parte social esteja cada dia melhor para atender a toda a população, não só a poucos privilegiados”, destacou Luciana.
Além da festa que aconteceu na manhã desta terça, Vitória ainda terá um calendário de eventos que se estendem durante todo o mês de setembro. Entre os dias 11 e 16 de setembro, acontece o Festival de Cinema de Vitória, no Theatro Carlos Gomes, com entrada gratuita. Nos dias 12 e 13 de setembro, a prefeitura promove o Viradão Vitória. Serão 24 horas de música, teatro, dança, cinema, entre outras atrações, que acontecerão no Centro Histórico; já os amantes da fotografia podem conferir uma exposição de foto antigas da capital que é promovida pelo Arquivo Público Estadual na sede da prefeitura até o dia 30 de setembro.

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