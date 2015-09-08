Vitória celebra 464 anos com festa no Parque Moscoso

Vitória, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, comemorou 464 anos de sua fundação nesta terça-feira (8). E como já é tradição, as pessoas que foram ao Parque Moscoso pela manhã manhã puderam se juntar a outros moradores da cidade para cantar o “Parabéns a você”.

O destaque da festividade foi a distribuição de 2,5 mil fatias do bolo de aniversário da cidade. As pessoas que foram ao Parque Moscoso também puderam conferir apresentações da banda da Fafi e de teatro de bonecos da Guarda Municipal.

Além da população, participaram do evento secretários municipais, vereadores e o prefeito Luciano Rezende. Luciano ressaltou que o principal desafio para fazer de Vitória uma cidade melhor é a boa gestão dos recursos públicos.

“O grande desafio é manter a gestão dos recursos da cidade em dia. Depois do fim do Fundap, a cidade teve que ser reinventada. Nossa equipe está fazendo um esforço enorme para que, nesse cenário difícil, continuar sendo reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, nós estamos melhorando a qualidade do gasto público, fazendo mais com menos, e essa cidade pós-fundap terá que manter essa austeridade, esse cuidado, para que possa continuar evoluindo e recebendo bem todos que por aqui passam”, disse o prefeito.

A artista plástica capixaba e moradora de Vitória, Luciana Pizaia, contou o que espera para o futuro do município. “Melhorias que todo mundo espera: transporte, saúde e educação, por exemplo. Espero aquilo que a maioria das pessoas espera de uma cidade, que a parte social esteja cada dia melhor para atender a toda a população, não só a poucos privilegiados”, destacou Luciana.