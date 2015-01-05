Vitória aumenta cinco vezes a cobertura de vigilância eletrônica na Capital

"São 207 câmeras espalhadas por todo o município, na orla, em todos os bairros. A instalação dessas câmeras obedece uma análise do 'Mapa do Crime'. Aqueles locais onde existiam as maiores concentrações de crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida é que foram os escolhidos para instalar essas câmeras", explicou o secretário à Rádio CBN Vitória.Entre os pontos que exigem maior necessidade de vigilância, segundo Fronzio, estão os bairros de Santo Antônio, São Pedro, Bento Ferreira, Jardim da Penha, Centro, Orla de Camburi, Curva da Jurema, além da Praia do Canto e Jardim Camburi onde os crimes contra o patrimônio tem sido recorrentes.Os novos equipamentos são modernos e podem girar em 360º, com alcance de 1 quilômetro e capacidade para vigiar até três ruas, além de gerar imagens de alta definição e reconhecimento do rosto de suspeitos ou placas de carros a uma distância de até 400 metros. Para o secretário de Segurança Urbana de Vitória, as câmeras tem trazido resultados para o município, como a rápida solução para crimes. "Por vários aspectos: a câmera transmite uma sensação de segurança para o próprio cidadão, ela inibe a prática de delitos nas proximidades de onde é instalada e ajuda também a realizar a prisão de algumas pessoas que cometeram crimes. Elas são alcançadas pelos aparatos de segurança porque, ao ver o delito sendo cometido, a nossa central comunica com o Ciodes, e é deslocada uma guarnição da Polícia Militar ou da Guarda Municipal para atender a ocorrência. Muitas vezes as prisões acontecem logo após o cometimento do crime e muitas vezes as imagens servem para evitar que determinados crimes fiquem impune, já que a imagem é uma prova. Então, é crucial para as melhorias das condições de segurança da cidade", afirmou.As câmeras de videomonitoramento adquiridas por meio de recursos do programa federal "Crack é Preciso Vencer" ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, sendo um total de 45 aparelhos. Já as demais continuaram a cargo da Central de Videomonitoramento de Vitória, de responsabilidade da Guarda Municipal. Atualmente, 40 pessoas atuam no setor, mas estimativa é que, com a chegada das novas câmeras, o número de funcionários dobre.